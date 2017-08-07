"Брайтон" обновил трансферный рекорд
"Брайтон" обновил клубный трансферный рекорд, заполучив полузащитника ПСВ Дэйви Проппера.
25-летний голландец провел больше 250 матчей на родине, приобрел опыт игры в Лиге Чемпионов и за национальную сборную, а в общей сложности забил 43 мяча. На этом Проппер решил завершить выступления в Эредивизие и отправиться за новым испытанием в Англию.
Сегодня новички Премьер-Лиги из "Брайтона" объявили о подписании четырехлетнего контракт с Дэйви. Не объявив о сумме сделки, "чайки" выдали секрет: покупкой Проппера клуб обновил свой трансферный рекорд.
"Дэйви получил большой опыт игры за "Витесс" и ПСВ, провел несколько матчей в Лиге Чемпионов, а также представлял сборную Голландии. Он добавит нам конкуренции в центре поля", - сообщил главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон.
07.08.2017 22:50
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