"Стоук" подписал Шупо-Мотинга

"Стоук" объявил о приобретении вингера "Шальке-04" Максима Шупо-Мотинга. С игроком сборной Камеруна подписан трехлетний контракт.

Ранее летом "гончары" расстались со своей многолетней звездой Марко Арнаутовичем: австриец поставил под сомнение амбиции клуба и предпочел отправиться в "Вест Хэм". На его замену "Стоук" выписал 28-летнего Шупо-Мотинга.



"Я очень рад присоединиться к "Стоуку" и поиграть в Премьер-Лиге. Переезд в Англию всегда был моей главной целью. Я счастлив, что все детали сделки были улажены, и я, наконец, оказался тут".



"Премьер-Лига является самой популярной лигой в мире. Уверен, каждый футболист хотел бы приехать сюда. Да, Бундеслига тоже весьма хороша, но Премьер-Лига представляет по-настоящему особенный чемпионат. Мне уже не терпится выйти на поле и презентовать себя в качестве игрока "Стоука", - сообщил Шупо-Мотинг.