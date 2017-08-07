"Стоук" подписал Шупо-Мотинга

Максим Шупо-Мотинг "Стоук" объявил о приобретении вингера "Шальке-04" Максима Шупо-Мотинга. С игроком сборной Камеруна подписан трехлетний контракт.

Ранее летом "гончары" расстались со своей многолетней звездой Марко Арнаутовичем: австриец поставил под сомнение амбиции клуба и предпочел отправиться в "Вест Хэм". На его замену "Стоук" выписал 28-летнего Шупо-Мотинга.

"Я очень рад присоединиться к "Стоуку" и поиграть в Премьер-Лиге. Переезд в Англию всегда был моей главной целью. Я счастлив, что все детали сделки были улажены, и я, наконец, оказался тут".

"Премьер-Лига является самой популярной лигой в мире. Уверен, каждый футболист хотел бы приехать сюда. Да, Бундеслига тоже весьма хороша, но Премьер-Лига представляет по-настоящему особенный чемпионат. Мне уже не терпится выйти на поле и презентовать себя в качестве игрока "Стоука", - сообщил Шупо-Мотинг.



Метки Стоук, Шальке-04, Шупо-Мотинг

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2017 22:35

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  1. chebrec 07.08.2017 22:38 # chebrec
    Где то слышал эту фамилию

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  2. ganinilyha 07.08.2017 22:36 # ganinilyha
    Раньше в Майнце играл, в фифе всю команду тащил

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