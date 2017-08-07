Ван Дейк попросил "Саутгемптон" отпустить его в "топ-клуб"
Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк подал официальный запрос на трансфер. Голландец хочет немедленно сменить клуб.
Как известно, главным претендентом нв Ван Дейка долгое время был "Ливерпуль". Узнав, что "красные" ведут переговоры с Виргилом без соответствующего разрешения, "Саутгемптон" обратился с жалобой в Премьер-Лигу.
Мерсисайдском клубу пришлось завершить интерес к защитнику, однако сам Ван Дейк продолжил забастовку. Сегодня Виргил сделал очередной шаг к уходу из "Саутгемптона", подав официальный запрос на трансфер. Судя по всему, заполучить 25-летнего игрока пытается "Челси".
"Я с сожалением хочу подтвердить, что сегодня сделал официальный запрос в "Саутгемптон" об уходе".
"К сожалению, у меня не оставалось другого выбора после того, как клуб заявил о намерениях наложить на меня дисциплинарные санкции и оштрафовать на две недельные зарплаты".
"Я буду опротестовывать эти, несправедливые на мой взгляд, санкции и нежелание клуба надлежащим образом следовать дисциплинарному протоколу".
"За последние шесть месяцев у меня было множество разговоров с членами руководства, бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым тренером Маурисио Пеллегрино, где я информировал их о желании покинуть клуб в поисках нового вызова".
"Я хочу вновь поиграть в еврокубках и бороться за большие титулы, и именно поэтому хочу, чтобы "Саутгемптон" учел интерес топ-клубов ко мне, если таковой еще имеется", - сообщил Ван Дейк.
07.08.2017 22:00
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Последние комментарии:
не проще отработать весь контракт и свободным агентом перейти в практически любой клуб с з.п. 200. в неделю. Кто рассказывает про то что верен клубу ссаный лицемер, все решают бабки и уйти он хочет не за трофеями а за бабками по новому контракту.
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Как же легко собрать этих хомячков, "топ клуб" в заголовке и вот они - внуки Петросяна :)
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К Королям Лондона его
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Будет отстранён до зимы! Типикал Коста!
Так же будет проситься из топ клуба если замаячит бавария или юве условные! Не профессионально!
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если топ клуб то о каком ливерпуле идет речь?????
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ну, если в топ, то в ЛФК, велком
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Он же в Ливерпуль хотел, не?
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Обещают, что всё равно не продадут. Как жаль что вранье
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любой английский топ-клуб усилил бы
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ну тогда в лфк прямиком, за чемпик бороться
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Пилите уже этого топаря.
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