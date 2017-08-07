Ван Дейк попросил "Саутгемптон" отпустить его в "топ-клуб"

Виргил Ван Дейк Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк подал официальный запрос на трансфер. Голландец хочет немедленно сменить клуб.

Как известно, главным претендентом нв Ван Дейка долгое время был "Ливерпуль". Узнав, что "красные" ведут переговоры с Виргилом без соответствующего разрешения, "Саутгемптон" обратился с жалобой в Премьер-Лигу.

Мерсисайдском клубу пришлось завершить интерес к защитнику, однако сам Ван Дейк продолжил забастовку. Сегодня Виргил сделал очередной шаг к уходу из "Саутгемптона", подав официальный запрос на трансфер. Судя по всему, заполучить 25-летнего игрока пытается "Челси".

"Я с сожалением хочу подтвердить, что сегодня сделал официальный запрос в "Саутгемптон" об уходе".

"К сожалению, у меня не оставалось другого выбора после того, как клуб заявил о намерениях наложить на меня дисциплинарные санкции и оштрафовать на две недельные зарплаты".

"Я буду опротестовывать эти, несправедливые на мой взгляд, санкции и нежелание клуба надлежащим образом следовать дисциплинарному протоколу".

"За последние шесть месяцев у меня было множество разговоров с членами руководства, бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым тренером Маурисио Пеллегрино, где я информировал их о желании покинуть клуб в поисках нового вызова".

"Я хочу вновь поиграть в еврокубках и бороться за большие титулы, и именно поэтому хочу, чтобы "Саутгемптон" учел интерес топ-клубов ко мне, если таковой еще имеется", - сообщил Ван Дейк.



Метки Ван Дейк, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. denk 07.08.2017 22:47 # denk
    не проще отработать весь контракт и свободным агентом перейти в практически любой клуб с з.п. 200. в неделю. Кто рассказывает про то что верен клубу ссаный лицемер, все решают бабки и уйти он хочет не за трофеями а за бабками по новому контракту.

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  2. valkyr 07.08.2017 22:39 # valkyr
    Как же легко собрать этих хомячков, "топ клуб" в заголовке и вот они - внуки Петросяна :)

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  3. chebrec 07.08.2017 22:34 # chebrec
    К Королям Лондона его

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  4. rollik707 07.08.2017 22:34 # rollik707
    Будет отстранён до зимы! Типикал Коста!
    Так же будет проситься из топ клуба если замаячит бавария или юве условные! Не профессионально!

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  5. awesome-arsenal 07.08.2017 22:32 # awesome-arsenal
    если топ клуб то о каком ливерпуле идет речь?????

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  6. mr-s1n1st3r 07.08.2017 22:17 # mr-s1n1st3r
    ну, если в топ, то в ЛФК, велком

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  7. moneymaker 07.08.2017 22:12 # moneymaker
    Он же в Ливерпуль хотел, не?

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  8. thierryhenry14 07.08.2017 22:05 # thierryhenry14
    Обещают, что всё равно не продадут. Как жаль что вранье

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  9. wolfsmensch 07.08.2017 22:04 # wolfsmensch
    любой английский топ-клуб усилил бы

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  10. electric 07.08.2017 22:03 # electric
    ну тогда в лфк прямиком, за чемпик бороться

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  11. reeker 07.08.2017 22:02 # reeker
    Пилите уже этого топаря.

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