Ван Дейк попросил "Саутгемптон" отпустить его в "топ-клуб"

Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк подал официальный запрос на трансфер. Голландец хочет немедленно сменить клуб.

Как известно, главным претендентом нв Ван Дейка долгое время был "Ливерпуль". Узнав, что "красные" ведут переговоры с Виргилом без соответствующего разрешения, "Саутгемптон" обратился с жалобой в Премьер-Лигу.



Мерсисайдском клубу пришлось завершить интерес к защитнику, однако сам Ван Дейк продолжил забастовку. Сегодня Виргил сделал очередной шаг к уходу из "Саутгемптона", подав официальный запрос на трансфер. Судя по всему, заполучить 25-летнего игрока пытается "Челси".



"Я с сожалением хочу подтвердить, что сегодня сделал официальный запрос в "Саутгемптон" об уходе".



"К сожалению, у меня не оставалось другого выбора после того, как клуб заявил о намерениях наложить на меня дисциплинарные санкции и оштрафовать на две недельные зарплаты".



"Я буду опротестовывать эти, несправедливые на мой взгляд, санкции и нежелание клуба надлежащим образом следовать дисциплинарному протоколу".



"За последние шесть месяцев у меня было множество разговоров с членами руководства, бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым тренером Маурисио Пеллегрино, где я информировал их о желании покинуть клуб в поисках нового вызова".



"Я хочу вновь поиграть в еврокубках и бороться за большие титулы, и именно поэтому хочу, чтобы "Саутгемптон" учел интерес топ-клубов ко мне, если таковой еще имеется", - сообщил Ван Дейк.