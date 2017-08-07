Венгер будет избавляться от ненужных игроков в остатке лета

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что в остатке трансферного окна его клуб будет работать над избавлением от лишних игроков.

В данный момент в первой команде "канониров" числятся аж 33 игрока. Этим летом лондонский клуб смог найти покупателя лишь на голкипера Войцеха Щесны, тогда как футболисты вроде Матье Дебюши, Карла Дженкинсона, Кирана Гиббса, Джоэла Кэмпбелла и Лукаса Переса с трудом привлекают к себе интерес.



Венгер намерен исправить эту ситуацию в заключительные недели лета, подыскав покупателей на игроков, которые не входят в его планы на новый сезон.



"Если честно, 33 — это слишком много. Мы отпустим ряд игроков, потому что на некоторых позициях чрезмерная конкуренция вредна".



"Также вредна и недостаточная конкуренция. Но я согласен, что 33 — это слишком много", — цитирует Венгера Evening Standard.