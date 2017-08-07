Симеоне отказывается обсуждать возвращение Косты

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отказался комментировать слухи насчет возвращения нападающего "Челси" Диего Косты, намекнув, что его клуб не будет выдвигать свое предложение.

Как недавно признался тренер "синих" Антонио Конте, еще в январе Косте было указано на дверь. Абсолютным приоритетом для Диего остается возвращение в "Атлетико", однако у двух клубов остаются существенные разногласия.



Осложняет ситуацию и трансферный запрет, по которым находится "Атлетико". Клуб из Мадрида сможет регистрировать новичков только с января, поэтому Косте, возможно, придется запастись терпением.



"Я не хочу особо комментировать это. Факт в том, что он до сих пор в "Челси".



"Для меня важнее всего работа моего клуба в целом, а не только на тренировках. Я должен работать с тем, что имею. Когда я обнаружил, что не смогу пригласить новых игроков в клуб, я смирился с этим".



"Возможно, я смогу повысить наше мастерство. В данный момент мы хорошо работаем с этой командой, и я доволен этим", — цитирует Симеоне Evening Standard.