Клемент исключает продажу Льоренте в "Челси"

Фернандо Льоренте Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заявил, что ему осточертело слышать о возможной продаже нападающего Фернандо Льоренте в "Челси".

В начале лета стало известно, что наставник "синих" Антонио Конте рассчитывает воссоединиться с Льоренте, которого тренировал в свое время в "Ювентусе". Итальянец планировал использовать Фернандо в качестве сменщика для Альваро Мораты и Мичи Батшуайи.

Слухи о продаже Льоренте чемпионам Премьер-Лиги не вызывают одобрения у Клемента. Во-первых, Полу надоело отвечать о судьбе нападающего; во-вторых, он рассчитывает на игрока, спасшего "Суонси" от вылет в Чемпионшип в прошлом сезоне.

"До меня доходят эти слухи почти каждый день с тех пор, как я был назначен в "Суонси". В данный момент Фернандо восстанавливается от перелома руки, он упорно работает над своим физическим состоянием, чтобы подготовиться к старту сезона".

"Он был нашим лучшим бомбардиром в прошлом году, без его голов ситуация могла повернуться в совершенно другое русло. Он нужен нам, в идеале здоровым и подготовленным", - сообщил Клемент Sky Sports.



Метки Клемент, Льоренте, Суонси, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2017 19:00

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  1. chebrec 07.08.2017 19:53 # chebrec
    Маратик есть
    Мичи Бачу есть
    Для поломанного места нет

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  2. bezviz 07.08.2017 19:15 # bezviz
    не нужен, Конте его будет еще выпускать и Мората точно загниет на лавке...до последнего выпускать Морату и наигрывать с составом, даже если не будет забивать!

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