Клемент исключает продажу Льоренте в "Челси"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заявил, что ему осточертело слышать о возможной продаже нападающего Фернандо Льоренте в "Челси".

В начале лета стало известно, что наставник "синих" Антонио Конте рассчитывает воссоединиться с Льоренте, которого тренировал в свое время в "Ювентусе". Итальянец планировал использовать Фернандо в качестве сменщика для Альваро Мораты и Мичи Батшуайи.



Слухи о продаже Льоренте чемпионам Премьер-Лиги не вызывают одобрения у Клемента. Во-первых, Полу надоело отвечать о судьбе нападающего; во-вторых, он рассчитывает на игрока, спасшего "Суонси" от вылет в Чемпионшип в прошлом сезоне.



"До меня доходят эти слухи почти каждый день с тех пор, как я был назначен в "Суонси". В данный момент Фернандо восстанавливается от перелома руки, он упорно работает над своим физическим состоянием, чтобы подготовиться к старту сезона".



"Он был нашим лучшим бомбардиром в прошлом году, без его голов ситуация могла повернуться в совершенно другое русло. Он нужен нам, в идеале здоровым и подготовленным", - сообщил Клемент Sky Sports.