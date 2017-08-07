Клемент исключает продажу Льоренте в "Челси"
Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заявил, что ему осточертело слышать о возможной продаже нападающего Фернандо Льоренте в "Челси".
В начале лета стало известно, что наставник "синих" Антонио Конте рассчитывает воссоединиться с Льоренте, которого тренировал в свое время в "Ювентусе". Итальянец планировал использовать Фернандо в качестве сменщика для Альваро Мораты и Мичи Батшуайи.
Слухи о продаже Льоренте чемпионам Премьер-Лиги не вызывают одобрения у Клемента. Во-первых, Полу надоело отвечать о судьбе нападающего; во-вторых, он рассчитывает на игрока, спасшего "Суонси" от вылет в Чемпионшип в прошлом сезоне.
"До меня доходят эти слухи почти каждый день с тех пор, как я был назначен в "Суонси". В данный момент Фернандо восстанавливается от перелома руки, он упорно работает над своим физическим состоянием, чтобы подготовиться к старту сезона".
"Он был нашим лучшим бомбардиром в прошлом году, без его голов ситуация могла повернуться в совершенно другое русло. Он нужен нам, в идеале здоровым и подготовленным", - сообщил Клемент Sky Sports.
07.08.2017 19:00
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Маратик есть
Мичи Бачу есть
Для поломанного места нет
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не нужен, Конте его будет еще выпускать и Мората точно загниет на лавке...до последнего выпускать Морату и наигрывать с составом, даже если не будет забивать!
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