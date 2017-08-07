Руни сомневается, что его бомбардирский рекорд в МЮ побьют
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сомневается, что кто-то побьет его бомбардирский рекорд в составе "красных дьяволов".
В своем заключительном сезоне на "Олд Траффорд" Руни удалось перебить достижение сэра Бобби Чарльтона и стать лучшим бомбардиром МЮ за всю его историю. С чувством выполненного долга Уэйн вернулся в "Эвертон" этим летом.
По мнению Руни, его рекорд в "Юнайтед" не устоит только в одном случае: если клуб подпишет Лионеля Месси из "Барселоны" или вернет Криштиану Роналду из "Реала".
"Никогда нельзя знать наверняка. Мой рекорд может не устоять, если в "Юнайтед" появится кто-то вроде Месси или Роналду".
"Но я думаю, что в современном футболе игроки не задерживаются надолго в своих клубах, а единственный способ побить мой рекорд – оставаться в "Юнайтед" так долго, как играл я".
"Было настоящей фантастикой покорить эту отметку. Я ушел, оставив после себя значительный след. У меня остались прекрасные воспоминания об МЮ – это был успешный период для клуба и для меня. Теперь пришло время двигаться дальше, и я уверен, что принял правильное решение, вернувшись в Эвертон", - цитирует Руни ESPN.
07.08.2017 18:00
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Кажется Руни забыл что в составе Юнайтед все еще есть Феллаини.
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Благодарю ему я полюбил МЮ. Легенда
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