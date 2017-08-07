Лакасетт просит не сравнивать его с Анри

Новичок "Арсенала" Александр Лакасетт попросил не сравнивать его с легендой "канониров" Тьерри Анри.

С самого детства Лакасетт восхищался стилем игры "Арсенала" и бомбардирским чутьем своего соотечественника. Однако в истории "канониров" Александр хочет запомниться за счет фирменных качеств.



"Мне нравился этот клуб с самого детства. Они играют в привлекательный футбол, много двигаются и предпочитают короткий пас".



"У "Арсенала" подобраны хорошие игроки, которые обладают солидным опытом и помогут мне стать еще сильнее. Здесь развита конкуренция за место в составе, что также позволит мне сделать шаг вперед".



"Когда я был моложе, я был большим фанатом Тьерри Анри. Но повзрослев, я понял, что каждый игрок индивидуален, поэтому и мне не стоит подражать кому-то еще. Я хочу писать свою собственную историю", - цитирует Лакасетта Daily Mirror.