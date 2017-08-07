Лакасетт просит не сравнивать его с Анри

Александр Лакасетт Новичок "Арсенала" Александр Лакасетт попросил не сравнивать его с легендой "канониров" Тьерри Анри.

С самого детства Лакасетт восхищался стилем игры "Арсенала" и бомбардирским чутьем своего соотечественника. Однако в истории "канониров" Александр хочет запомниться за счет фирменных качеств.

"Мне нравился этот клуб с самого детства. Они играют в привлекательный футбол, много двигаются и предпочитают короткий пас".

"У "Арсенала" подобраны хорошие игроки, которые обладают солидным опытом и помогут мне стать еще сильнее. Здесь развита конкуренция за место в составе, что также позволит мне сделать шаг вперед".

"Когда я был моложе, я был большим фанатом Тьерри Анри. Но повзрослев, я понял, что каждый игрок индивидуален, поэтому и мне не стоит подражать кому-то еще. Я хочу писать свою собственную историю", - цитирует Лакасетта Daily Mirror.



Метки Анри, Арсенал, Лакасетт

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1351

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  1. gerrard08 07.08.2017 18:29 # gerrard08
    ёбнутый штоле?) максимум с Жиру его сравнить можно

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  2. sobersid 07.08.2017 17:56 # sobersid
    Анри бог )

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  3. cristean2 07.08.2017 17:46 # cristean2
    Даже он понимает что Анри днище и не дотягивает до Дрогба.

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  4. sergant27 07.08.2017 17:36 # sergant27
    удачи,шура

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  5. pauk 07.08.2017 17:15 # pauk
    Ну да, он больше на маленького Леброна похож!

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  6. element-ekb 07.08.2017 17:06 # element-ekb
    Дак ты адаптируйся сначала,а там посмотрим что ты за фрукт. Пока даже Жиру получше смотрится. Время покажет.

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  7. fanat-united 07.08.2017 17:01 # fanat-united
    А кто сравнивает?

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  8. mancunia-planet 07.08.2017 17:01 # mancunia-planet
    Анри один и неповторимый, нехер всякий шлак с ним сравнивать

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