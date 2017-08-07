Лакасетт просит не сравнивать его с Анри
Новичок "Арсенала" Александр Лакасетт попросил не сравнивать его с легендой "канониров" Тьерри Анри.
С самого детства Лакасетт восхищался стилем игры "Арсенала" и бомбардирским чутьем своего соотечественника. Однако в истории "канониров" Александр хочет запомниться за счет фирменных качеств.
"Мне нравился этот клуб с самого детства. Они играют в привлекательный футбол, много двигаются и предпочитают короткий пас".
"У "Арсенала" подобраны хорошие игроки, которые обладают солидным опытом и помогут мне стать еще сильнее. Здесь развита конкуренция за место в составе, что также позволит мне сделать шаг вперед".
"Когда я был моложе, я был большим фанатом Тьерри Анри. Но повзрослев, я понял, что каждый игрок индивидуален, поэтому и мне не стоит подражать кому-то еще. Я хочу писать свою собственную историю", - цитирует Лакасетта Daily Mirror.
07.08.2017 17:00
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Последние комментарии:
ёбнутый штоле?) максимум с Жиру его сравнить можно
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Анри бог )
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Даже он понимает что Анри днище и не дотягивает до Дрогба.
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удачи,шура
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Ну да, он больше на маленького Леброна похож!
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Дак ты адаптируйся сначала,а там посмотрим что ты за фрукт. Пока даже Жиру получше смотрится. Время покажет.
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А кто сравнивает?
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Анри один и неповторимый, нехер всякий шлак с ним сравнивать
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