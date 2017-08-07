Венгер в восторге от дебюта Колашинаца
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что остался под впечатлением от дебюта за клуба защитника Сеяда Колашинаца.
Накануне босниец провел первый официальный матч за "канониров": в рамках Суперкубка Англии против "Челси" Сеяд появился в стартовом составе "Арсенала" и сравнял счет незадолго до окончания матча.
После победы в серии пенальти Венгер признался, что остался в полном в восторге от дебюта защитника. Арсен не сомневается, что Колашинца ждет успех в Премьер-Лиге.
"Обычно он играет флангового защитника или вингбека, но благодаря своей универсальности может закрыть позицию в центре обороны. Он был великолепен на прошлой неделе, и я не задумываясь выпустил его с первых минут. Я думал, что на него может повлиять давление "Уэмбли", но как только он заступил на поле, он был невероятно хорош".
"Ему не составит труда адаптироваться к Премьер-Лиге, он физически силен для этой страны. Есть игроки, которые прокачиваются в тренажерном зале, а есть ребята, которые родились крепко сбитыми. Сеяд входит во вторую категорию".
"В Премьер-Лиге физика играет большую роль, но дело не только в этом. Мы взяли его из-за отношения к делу. В современном футболе необходимо сочетание таланта и профессионализма. Сеяд обладает отменным талантом, решительным настроем, а все это вместе поддерживает сильное тело", - цитирует Венгера официальный сайт клуба.
07.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Ну вообще то в старте играл Пер. Колаш заменил его. Старый совсем уже постарел.
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ФОКСМСХУЕФС ты далбень что ли ебаный? какой накуй стартовый состав, какие с первых минут? вышел вместо Мертезакера в первом тайме он.
Что ни новость, то какая-та хyйня у тебя, ты вообще футбол смотришь хоть когда-нибудь?
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кошалинец топ
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если игрока бывший тренер называет прямым текстом "дерево" и он бесплатный, то тут не может быть другого объяснения - Колашинац дно.
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танк, может и цз сыграть и прорашить фланг тупо габаритами, в первом же матче окропил членсов, за бесплатно урвали топаря, лучшее приобретение в защиту во всей апл, разве что Уокер поспорит
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Опять укомплектованы.....до февраля-марта
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колошинац > маркус алонсо, азпиликуэта
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