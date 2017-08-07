Венгер в восторге от дебюта Колашинаца

Сеяд Колашинац Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что остался под впечатлением от дебюта за клуба защитника Сеяда Колашинаца.

Накануне босниец провел первый официальный матч за "канониров": в рамках Суперкубка Англии против "Челси" Сеяд появился в стартовом составе "Арсенала" и сравнял счет незадолго до окончания матча.

После победы в серии пенальти Венгер признался, что остался в полном в восторге от дебюта защитника. Арсен не сомневается, что Колашинца ждет успех в Премьер-Лиге.

"Обычно он играет флангового защитника или вингбека, но благодаря своей универсальности может закрыть позицию в центре обороны. Он был великолепен на прошлой неделе, и я не задумываясь выпустил его с первых минут. Я думал, что на него может повлиять давление "Уэмбли", но как только он заступил на поле, он был невероятно хорош".

"Ему не составит труда адаптироваться к Премьер-Лиге, он физически силен для этой страны. Есть игроки, которые прокачиваются в тренажерном зале, а есть ребята, которые родились крепко сбитыми. Сеяд входит во вторую категорию".

"В Премьер-Лиге физика играет большую роль, но дело не только в этом. Мы взяли его из-за отношения к делу. В современном футболе необходимо сочетание таланта и профессионализма. Сеяд обладает отменным талантом, решительным настроем, а все это вместе поддерживает сильное тело", - цитирует Венгера официальный сайт клуба.



Метки Арсенал, Венгер, Колашинац

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2017 16:00

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  1. element-ekb 07.08.2017 16:41 # element-ekb
    Ну вообще то в старте играл Пер. Колаш заменил его. Старый совсем уже постарел.

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  2. toledo 07.08.2017 16:35 # toledo
    ФОКСМСХУЕФС ты далбень что ли ебаный? какой накуй стартовый состав, какие с первых минут? вышел вместо Мертезакера в первом тайме он.
    Что ни новость, то какая-та хyйня у тебя, ты вообще футбол смотришь хоть когда-нибудь?

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  3. chebrec 07.08.2017 16:29 # chebrec
    кошалинец топ

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  4. pistolero-lfc 07.08.2017 16:13 # pistolero-lfc
    если игрока бывший тренер называет прямым текстом "дерево" и он бесплатный, то тут не может быть другого объяснения - Колашинац дно.

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  5. wengerrrro 07.08.2017 16:06 # wengerrrro
    танк, может и цз сыграть и прорашить фланг тупо габаритами, в первом же матче окропил членсов, за бесплатно урвали топаря, лучшее приобретение в защиту во всей апл, разве что Уокер поспорит

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  6. rav-07 07.08.2017 16:03 # rav-07
    Опять укомплектованы.....до февраля-марта

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  7. jack-willsher 07.08.2017 16:02 # jack-willsher
    колошинац > маркус алонсо, азпиликуэта

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