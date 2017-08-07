"Барселона" поспорит с "Арсеналом" за Лемара
"Барселона" решила составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара.
Этим летом "канониры" сделали уже как минимум одно предложение о покупке диспетчера чемпионов Лиги 1. Потеряв уже целый ряд ключевых игроков, "Монако" категорически отказывается продавать и Лемара.
Но даже если случится неожиданное, и Тома окажется доступен для приобретения, то главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру будет чрезвычайно сложно заполучить соотечественника.
Дело в том, что интерес к Лемару проявился "Барселона", которая теперь думает, куда инвестировать вырученные с продажи Неймара в ПСЖ 198 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, в список потенциальных трансферных целей каталонского клуба, помимо Лемара, также входят Усман Дембеле из дортмундской "Боруссии" и Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля". По последнему "Барса" уже сделала одно предложение, но получила отказ.
07.08.2017 15:00
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