В первой команде "Челси" осталось 14 игроков

Антонио Конте Главному тренеру "Челси" Антонио Конте предстоит начать защиту титула Премьер-Лиги всего с 14 доступными игроками.

С момента окончания прошлого сезона на "Стэмфорд Бридж" прибыли Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мората, однако они лишь заменили ушедших игроков — причем, частично, потому что в количественном отношении состав "синих" сократился.

При этом Бакайоко все еще набирает форму после операции на колене, Эден Азар также травмирован, а Диего Косту даже не пускают на тренировочную базу. Регулярные напоминания Конте о необходимости усиления выглядят вполне обоснованными.

Как отмечает Evening Standard, в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" Конте может рассчитывать лишь на 14 игроков. Эта ситуация заставляет "Челси" сохранять активность на трансферном рынке.

Добавим, среди потенциальных трансферных целей "Челси" называются защитники Алекс Сандро из "Ювентуса" и Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", а также полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен из "Арсенала" и Росс Баркли из "Эвертона".


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. mkhitaryan 07.08.2017 15:10 # mkhitaryan
    В смысле? Че за хyйня? Тутошние пенсы ведь утверждают, что все заeбись. Как так-то?

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  2. reams 07.08.2017 15:04 # reams
    хех, в прошлом сезоне после матча с Арсеналом стали чемпиками, в этом после матча с Арсеналом пойдут по п*зде

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  3. pistolero-lfc 07.08.2017 14:52 # pistolero-lfc
    минус 1 конкурент для ЛФК в борьбе за титул

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  4. fc-oil 07.08.2017 14:52 # fc-oil
    Зимой уволят, чтоб не ныл. По стопам Моуриньо.
    Потом возьмут другого и так далее. Типикал пенсы

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  5. sergant27 07.08.2017 14:36 # sergant27
    что б вам обосраться,клуб без истории!!!!

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  6. toledo 07.08.2017 14:29 # toledo
    главное пару товарняков с уиганом сыграть до начала сезона

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  7. gidro-met 07.08.2017 14:29 # gidro-met
    Бернли на Стэмфорде без Майкла Кина можно обыгрывать 10-ром. В чем проблемы?

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  8. paul-shark 07.08.2017 14:21 # paul-shark
    "а Диего Косту даже не пускают на тренировочную базу", - чёт орнул :D

    Кто-нибудь из нормальных людей сомневается в том, что щолче провалит сезон?

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  9. blueswin 07.08.2017 14:16 # blueswin
    Самое прикольное, что из 14 игроков 3 вратари)

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  10. sexan 07.08.2017 14:14 # sexan
    Ну и нахуя тогда продавали весь молодняк? Какое то тупое ТО для нас вышло. Надо Стерлинга из молодёжки выдернуть, парень мощно выглядит на правом фланге.

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  11. chebrec 07.08.2017 14:13 # chebrec
    топов!
    нужно больше топов!

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  12. slavik92 07.08.2017 14:12 # slavik92
    ай да бизнес кар, ай да топовое ТО
    прям вижу как все давятся от зависти из-за доминирования чемпиков на трансферном рынке

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  13. chelsealoves 07.08.2017 14:02 # chelsealoves
    надо еще покупать и покупать нам

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  14. blackdreamer 07.08.2017 14:01 # blackdreamer
    конте сливает пинсов
    тупикал обоссаные пинсы
    так что ребята по традиции
    достаем свои агрегаты - ищем фаната пинсов , и начинаем ссать на бесталковку

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