В первой команде "Челси" осталось 14 игроков

Главному тренеру "Челси" Антонио Конте предстоит начать защиту титула Премьер-Лиги всего с 14 доступными игроками.

С момента окончания прошлого сезона на "Стэмфорд Бридж" прибыли Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мората, однако они лишь заменили ушедших игроков — причем, частично, потому что в количественном отношении состав "синих" сократился.



При этом Бакайоко все еще набирает форму после операции на колене, Эден Азар также травмирован, а Диего Косту даже не пускают на тренировочную базу. Регулярные напоминания Конте о необходимости усиления выглядят вполне обоснованными.



Как отмечает Evening Standard, в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" Конте может рассчитывать лишь на 14 игроков. Эта ситуация заставляет "Челси" сохранять активность на трансферном рынке.



Добавим, среди потенциальных трансферных целей "Челси" называются защитники Алекс Сандро из "Ювентуса" и Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", а также полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен из "Арсенала" и Росс Баркли из "Эвертона".