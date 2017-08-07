В первой команде "Челси" осталось 14 игроков
Главному тренеру "Челси" Антонио Конте предстоит начать защиту титула Премьер-Лиги всего с 14 доступными игроками.
С момента окончания прошлого сезона на "Стэмфорд Бридж" прибыли Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мората, однако они лишь заменили ушедших игроков — причем, частично, потому что в количественном отношении состав "синих" сократился.
При этом Бакайоко все еще набирает форму после операции на колене, Эден Азар также травмирован, а Диего Косту даже не пускают на тренировочную базу. Регулярные напоминания Конте о необходимости усиления выглядят вполне обоснованными.
Как отмечает Evening Standard, в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" Конте может рассчитывать лишь на 14 игроков. Эта ситуация заставляет "Челси" сохранять активность на трансферном рынке.
Добавим, среди потенциальных трансферных целей "Челси" называются защитники Алекс Сандро из "Ювентуса" и Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", а также полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен из "Арсенала" и Росс Баркли из "Эвертона".
07.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
В смысле? Че за хyйня? Тутошние пенсы ведь утверждают, что все заeбись. Как так-то?
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хех, в прошлом сезоне после матча с Арсеналом стали чемпиками, в этом после матча с Арсеналом пойдут по п*зде
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минус 1 конкурент для ЛФК в борьбе за титул
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Зимой уволят, чтоб не ныл. По стопам Моуриньо.
Потом возьмут другого и так далее. Типикал пенсы
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что б вам обосраться,клуб без истории!!!!
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главное пару товарняков с уиганом сыграть до начала сезона
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Бернли на Стэмфорде без Майкла Кина можно обыгрывать 10-ром. В чем проблемы?
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"а Диего Косту даже не пускают на тренировочную базу", - чёт орнул :D
Кто-нибудь из нормальных людей сомневается в том, что щолче провалит сезон?
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Самое прикольное, что из 14 игроков 3 вратари)
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Ну и нахуя тогда продавали весь молодняк? Какое то тупое ТО для нас вышло. Надо Стерлинга из молодёжки выдернуть, парень мощно выглядит на правом фланге.
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топов!
нужно больше топов!
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ай да бизнес кар, ай да топовое ТО
прям вижу как все давятся от зависти из-за доминирования чемпиков на трансферном рынке
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надо еще покупать и покупать нам
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конте сливает пинсов
тупикал обоссаные пинсы
так что ребята по традиции
достаем свои агрегаты - ищем фаната пинсов , и начинаем ссать на бесталковку
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