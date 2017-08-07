"Юнайтед" отправил Бортвик-Джексона в "Лидс"

Юный защитник "Манчестер Юнайтед" Кэмерон Бортвик-Джексон проведет сезон 2017/18 в аренде в "Лидсе".

Дебютировав в первой команде "красных дьяволов" еще в ноябре 2015, с тех пор Кэмерон провел 14 матчей за родной клуб.



В прошлом сезоне Бортвик-Джексон был арендован "Вулверхэмптоном", где толком себя не проявил и почти не имел игрового времени. Теперь 20-летний англичанин отправится в другой клуб Чемпионшипа.



Добавим, что Бортвик-Джексон стал 11-м новичком "Лидса" в это трансферное окно. Выступать за "белых" Кэмерон будет под 3-м номером.