"Юнайтед" отправил Бортвик-Джексона в "Лидс"
Юный защитник "Манчестер Юнайтед" Кэмерон Бортвик-Джексон проведет сезон 2017/18 в аренде в "Лидсе".
Дебютировав в первой команде "красных дьяволов" еще в ноябре 2015, с тех пор Кэмерон провел 14 матчей за родной клуб.
В прошлом сезоне Бортвик-Джексон был арендован "Вулверхэмптоном", где толком себя не проявил и почти не имел игрового времени. Теперь 20-летний англичанин отправится в другой клуб Чемпионшипа.
Добавим, что Бортвик-Джексон стал 11-м новичком "Лидса" в это трансферное окно. Выступать за "белых" Кэмерон будет под 3-м номером.
07.08.2017 13:00
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