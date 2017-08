Светская хроника за понедельник

"Барселона" предложит 120 миллионов фунтов за Филиппе Коутиньо. "Челси" может побороться за Гарета Бэйла. "Бавария" нацелилась на Эрика Дайера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" готова заплатить 120 миллионов фунтов за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Daily Star)



"Барселона" полна уверенности, что сможет оформит покупку Коутиньо за 90 млн. фунтов на стартовавшей неделе. (The Sun)



"Барселона" может отказаться от претензий на Коутиньо и потратить 90 млн. фунтов на нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. (L’Equipe)



"Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Барселона" сражаются за вингера "Монако" Тома Лемара. (Daily Mirror)



"Челси" проявил интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу, который может быть выставлен на трансфер в случае приобретения испанским грандом нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. (Daily Express)



"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Монако" сражаются за крайнего защитника "Барселоны" Серхи Роберто. (Don Balon)



Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет приобрести на правый фланг обороны Фабиньо из "Монако". (Daily Express)



"Милан" хочет помешать возвращению нападающего Златана Ибрагимовича в "Юнайтед". (The Sun)



"Бавария" готова выложить 50 млн. фунтов за полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли ожидает, что в самое ближайшее время "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал" начнут делать свои предложения о его покупке. (Daily Star)



"Эвертон" понизил цену за Баркли до 35 млн. фунтов, но для "Тоттенхэма" это все равно слишком много. (Daily Mirror)



Если "Эвертону" не удастся приобрести нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, то "ириски" предложат 30 млн. фунтов за его одноклубника Данни Уэлбека. (Daily Mirror)



"Сити" попросил 13 млн. фунтов у "Суонси" за нападающего Вильфрида Бони. (Daily Mirror)



Полузащитник Давид Сильва планирует вернуться на родину в Испанию после истечения своего контракта с "Сити" в 2019 году. (Elgoldigital)



"Уотфорд" сделал запрос насчет защитника "Ливерпуля" Альберто Морено. (The Sun)



"Ньюкасл" нацелился на голкипера "Вест Хэма" Адриана. (Sky Sports)



"Брайтон" близок к покупке полузащитника ПСВ Дэви Проппера за 3.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий сборной Камеруна Эрик Максим Шупо-Мотинг близок к переходу в "Стоук". (Daily Mail)



"Лестер" отклонил третье предложение "Ромы" по вингеру Рияду Махрезу — размером в 31.6 млн. фунтов. (Sky Sport Italia)







Другое



Свою главную инвестицию этим летом "Бернли" сделал в обновление тренировочной базы — 10.5 млн. фунтов. (The Telegraph)



Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата решил отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность, призвав других футболистов поступить так же. (The Telegraph)



Жозе Моуриньо стал первым тренером в истории, потратившим за свою карьеру на трансферы 1 млрд. фунтов. Хосеп Гвардиола приобрел игроков лишь на 859 млн. фунтов, но за вдвое меньшее время, чем португалец. (Daily Mail)