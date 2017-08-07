Светская хроника за понедельник
"Барселона" предложит 120 миллионов фунтов за Филиппе Коутиньо. "Челси" может побороться за Гарета Бэйла. "Бавария" нацелилась на Эрика Дайера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Барселона" готова заплатить 120 миллионов фунтов за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Daily Star)
"Барселона" полна уверенности, что сможет оформит покупку Коутиньо за 90 млн. фунтов на стартовавшей неделе. (The Sun)
"Барселона" может отказаться от претензий на Коутиньо и потратить 90 млн. фунтов на нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. (L’Equipe)
"Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Барселона" сражаются за вингера "Монако" Тома Лемара. (Daily Mirror)
"Челси" проявил интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу, который может быть выставлен на трансфер в случае приобретения испанским грандом нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. (Daily Express)
"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Монако" сражаются за крайнего защитника "Барселоны" Серхи Роберто. (Don Balon)
Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет приобрести на правый фланг обороны Фабиньо из "Монако". (Daily Express)
"Милан" хочет помешать возвращению нападающего Златана Ибрагимовича в "Юнайтед". (The Sun)
"Бавария" готова выложить 50 млн. фунтов за полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. (The Sun)
Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли ожидает, что в самое ближайшее время "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал" начнут делать свои предложения о его покупке. (Daily Star)
"Эвертон" понизил цену за Баркли до 35 млн. фунтов, но для "Тоттенхэма" это все равно слишком много. (Daily Mirror)
Если "Эвертону" не удастся приобрести нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, то "ириски" предложат 30 млн. фунтов за его одноклубника Данни Уэлбека. (Daily Mirror)
"Сити" попросил 13 млн. фунтов у "Суонси" за нападающего Вильфрида Бони. (Daily Mirror)
Полузащитник Давид Сильва планирует вернуться на родину в Испанию после истечения своего контракта с "Сити" в 2019 году. (Elgoldigital)
"Уотфорд" сделал запрос насчет защитника "Ливерпуля" Альберто Морено. (The Sun)
"Ньюкасл" нацелился на голкипера "Вест Хэма" Адриана. (Sky Sports)
"Брайтон" близок к покупке полузащитника ПСВ Дэви Проппера за 3.5 млн. фунтов. (Daily Mail)
Нападающий сборной Камеруна Эрик Максим Шупо-Мотинг близок к переходу в "Стоук". (Daily Mail)
"Лестер" отклонил третье предложение "Ромы" по вингеру Рияду Махрезу — размером в 31.6 млн. фунтов. (Sky Sport Italia)
Другое
Свою главную инвестицию этим летом "Бернли" сделал в обновление тренировочной базы — 10.5 млн. фунтов. (The Telegraph)
Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата решил отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность, призвав других футболистов поступить так же. (The Telegraph)
Жозе Моуриньо стал первым тренером в истории, потратившим за свою карьеру на трансферы 1 млрд. фунтов. Хосеп Гвардиола приобрел игроков лишь на 859 млн. фунтов, но за вдвое меньшее время, чем португалец. (Daily Mail)
07.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
дайте еще кто-нить инвайт в фф, буду ебать вас в этом сезоне.
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если Оксимирон и правда проиграл то скорее всего он снова подготовился так, как против СТ, много воды, панчей мало, жесткости 0! против гнойного надо как против джоннибоя рвать
(ответить)
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(ответить)
Глупые новости.
(ответить)
Только 3 клуба будут бороться за чемпионство:
АРСЕНАЛ
МЮ
Тоттенхэм
Остальные пока обкатают обновлённые составы будет уже поздно.
(ответить)
С сезона 2011/2012 чешский вратарь не может отбить 11-метровый удар, пропустив с тех пор тринадцать (по состоянию на 04.01.2017) пенальти подряд.
Ору просто, как можно было проиграть серию пенальти команде с такой дырой в воротах.
(ответить)
1. ман сити - лучший футбол в англии + свежие крайки, лучшие из доступных на рынке. ещё один центрбэк/разыгрывающий хав и сити однозначно фаворит в апл и топ-3 в лч.
2. арсенал - отсутствие еврокубков и симпатичная мне тройка в атаке.
3. челсимю
4. мючелси
лфк не знаю, просто места не нашлось.
ттх заглохнет на уэмбли.
(ответить)
Ничего интересного
(ответить)
Есть какая инфа по кроссоверам? Тирепс с Сеймуром, Пох с кем-то, кто еще?
Окси с Гнойным довольно средним должен получиться, но получше чем с тем же СТ.
(ответить)
хватит пинать Юлианну.
(ответить)
А ну ка убрали свою мочу от Юлика!!! Брат, держись, вся фапля за тебя!
(ответить)
пиздец вы ноулайферы
(ответить)
Реал итак моратой окропил пенсов. Будет забавно, если молния войдёт в реку дважды, теперь в лице бейла.
(ответить)
тут уже пишут прогнозы на сезон, ну и няпишу
с учетом если Челси купит еще хотя бы 2 игроков типа дринквотера, баркли, ввд, санчеш
1)Челси(с отрывом 1-3 очка)
2)сити
3)мю
4)арсиноль
5)ттх
6)ливер
почему ливер 6? продажа коута, найти замену не успеют или не смогут, или не захотят) усилений нет, один Салах, да и кто он вообще?
ттх пора как истинному клубу донору и неудачнику идти по пи3де, 0 трофеев как обычно и летом распродажа)) ничего, молодняк у них есть, раскроют еще и так по новой - обычный цикл существования клуба неудачника-бестрофейника
(ответить)
http://ren.tv/novosti/2017-08-06/pyanaya-uchitelnica-zanyalas-seksom-s-uchenikom-v-tualete-na-bortu-samoleta
(ответить)
мю/ттх
ттх/мю
мс
аснл
челсе
борнмут
эве
ливерпоол
(ответить)
За 120 кк продать Кавтинью, купить ВВД и ещё кого на фланк.
(ответить)
посасать а не коутинье,ебланы!если красные продадут его то ливер реально неудачниками будут после продажи торреса,маскерано,алонсо,суареса...
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Продам Мертезакера. Не дорого.
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Кстати Мората то вчера топово отыграл. Буквально за каждый мяч цеплялся, мог забивать как обычно своим головоебством.
Топовая покупка. Ждем его в концы-концов в старте уже, будет ебашить здорово
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