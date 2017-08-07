Куман подтвердил, что "Эвертон" покупает Сигурдссона

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что его клуб еще не согласовал трансфер Гульфи Сигурдссона, но "близок" к покупке лидера "Суонси".

Сага с переходом Сигурдссона на "Гудисон Парк" длится уже больше месяца. "Суонси" требует за свою звезду 50 миллионов фунтов, тогда как "Эвертон" пытается сбить заоблачный ценник на 27-летнего исландца.



По словам Кумана, в остатке трансферного окна "ириски" хотят совершить еще три приобретения, и покупка Гульфи остается для клуба приоритетной. В последние дни "Эвертон" практически достиг договоренности по игроку, заверил Рональд.



"Все знают, что мы ищем трех игроков - левого центрального защитника, левого защитника и игрока, который может сыграть вингера и нападающего. Посмотрим, что мы сделаем до конца августа, но к покупке Сигурдссона, например, мы приблизились вплотную", - цитирует Кумана Sky Sports.