Куман подтвердил, что "Эвертон" покупает Сигурдссона

Гульфи Сигурдссон Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что его клуб еще не согласовал трансфер Гульфи Сигурдссона, но "близок" к покупке лидера "Суонси".

Сага с переходом Сигурдссона на "Гудисон Парк" длится уже больше месяца. "Суонси" требует за свою звезду 50 миллионов фунтов, тогда как "Эвертон" пытается сбить заоблачный ценник на 27-летнего исландца.

По словам Кумана, в остатке трансферного окна "ириски" хотят совершить еще три приобретения, и покупка Гульфи остается для клуба приоритетной. В последние дни "Эвертон" практически достиг договоренности по игроку, заверил Рональд.

"Все знают, что мы ищем трех игроков - левого центрального защитника, левого защитника и игрока, который может сыграть вингера и нападающего. Посмотрим, что мы сделаем до конца августа, но к покупке Сигурдссона, например, мы приблизились вплотную", - цитирует Кумана Sky Sports.



Метки Куман, Сигурдссон, Суонси, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. ian 07.08.2017 11:21 # ian
    Лучше любого игрока атаки Челси.

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  2. maestro07311 07.08.2017 11:12 # maestro07311
    Админ, добрый день!
    а почему сейчас убрали конкурс прогнозистов?

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