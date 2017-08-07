Бенитес хочет заполучить Переса в "Ньюкасл"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подтвердил свой интерес к нападающему "Арсенала" Лукасу Пересу.

Этим летом Бенитес не скрывает своего разочарования по поводу работы клуба на трансферном рынке, однако отчаянно жаждущий покинуть "Арсенал" Перес видится вполне реалистичной целью для "сорок".



И хотя Бенитес является не единственным претендентом на экс-игрока "Депортиво", Рафаэль действительно хотел бы видеть соотечественника в своей команде.



"Мне нравится этот игрок, потому что у меня есть хорошие друзья в Ла-Корунье. И я знаю, что там он был по-настоящему хорош. Приехав сюда, он сыграл не так много матчей, но мне нравится этот игрок".



"Мы знаем, в чем нуждаемся, и мы будем стараться это обеспечить до самого закрытия трансферного окна. В данный момент мы работаем над несколькими целями", — цитирует Бенитеса Evening Standard.