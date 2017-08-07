Клопп не думает, что "Ливерпулю" нужно покупать центрального защитника

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что его клубу нужно тратиться на Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" или приглашать на "Энфилд" какого-либо другого центрального защитника.

В прошлом сезоне игра обороны "красных", особенно центральных защитников, вызывала немалые нарекания, поэтому готовность Клоппа обновить трансферный рекорд своего клуба покупкой Ван Дейка не выглядела сюрпризом.



Однако в данный момент Юрген не настроен покупать. Немецкий тренер уверен, что сможет улучшить игру в обороне "Ливерпуля", работая с имеющимися защитниками: Деяном Ловреном, Жоэлем Матипом, Рагнаром Клаваном и Джо Гомесом.



"Посмотрите вокруг и назовите мне пятерых защитников, которые сделали бы нас сильнее. Пятерых. Если у вас получится, вас достанется приз. Это сложно сделать".



"У нас есть четверо. Я не думаю, что нам нужно больше. В данный момент у нас все хорошо, хотя мы и открыты к приобретениям до 31 августа. Мы не можем повлиять на независящие от нас вещи, и мы никогда не будет покупать просто так".



"У нас есть некоторая потребность в усилении, но это не означает, что ты должен соглашаться на любой вариант. Так это не работает. Я не считаю оборону нашим проблемным местом".



"Я доволен. Как вы можете себе представить, мы все еще работаем над несколькими вещами, но не факт, что у нас получиться. Я здесь, чтобы трудиться с этой командой и не думать, получится или не получится у нас заполучить того или иного игрока. Давайте дождемся 31 августа. Затем мы сможем поговорить об этом", — цитирует Клоппа The Telegraph.