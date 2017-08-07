Джеррард не удивится, если "Ливерпуль" еще купит пару игроков

Тренер академии "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что наставник первой команды Юрген Клопп еще может совершить пару приобретений в остатке трансферного окна.

Этим летом Клопп укрепил свою команду лишь Эндрю Робертсоном, Мохамедом Салахом и Домиником Соланке, однако Джеррард надеется, что у Юргена еще осталось "пара карт в рукаве".



"Еще есть время, до закрытия окна остается три недели. В прошлом году они великолепно играли против команд из топ-6 и имели очень хорошую статистику".



"Во время предсезонного периода они выглядели очень сильно, но впереди еще три недели, и я не удивлюсь, если у Юргена осталась пара карт в рукаве. Он еще может совершить пару больших приобретений", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.