Гарет Бэйл не достанется "Юнайтед"

Гарет Бэйл "Манчестер Юнайтед" не сможет приобрести вингера "Реала" Гарета Бэйла этим летом, даже если испанский гранд купит нападающего Килиана Мбаппе из "Монако".

Ранее на текущей неделе в прессе появилась информация, что "Реал" все еще нуждается в денежных средствах на приобретение Мбаппе, а потому задумывается о продаже одного из своих атакующих игроков.

Поскольку будущее Криштиану Роналду и Карима Бензема выглядит определенным, пресса принялась спекулировать насчет возможного ухода Бэйла, давний интерес к которому проявляет "Юнайтед".

The Independent стало известно от своих источников в Мадриде и Манчестере, что уход Гарета выглядел наиболее вероятным за все четыре года его испанской карьеры. Однако в конце концов "Реал" отбросил мысли о возможной продаже игрока сборной Уэльса.

По информации издания, Бэйл получил гарантии от руководства клуба и главного тренера Зинедина Зидана о том, что его будущее связано с "Реалом". Таким образом, "Юнайтед" придется заморозить интерес к экс-игроку "Тоттенхэма" до следующего лета.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1227

Поиск: