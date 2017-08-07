Гарет Бэйл не достанется "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не сможет приобрести вингера "Реала" Гарета Бэйла этим летом, даже если испанский гранд купит нападающего Килиана Мбаппе из "Монако".

Ранее на текущей неделе в прессе появилась информация, что "Реал" все еще нуждается в денежных средствах на приобретение Мбаппе, а потому задумывается о продаже одного из своих атакующих игроков.



Поскольку будущее Криштиану Роналду и Карима Бензема выглядит определенным, пресса принялась спекулировать насчет возможного ухода Бэйла, давний интерес к которому проявляет "Юнайтед".



The Independent стало известно от своих источников в Мадриде и Манчестере, что уход Гарета выглядел наиболее вероятным за все четыре года его испанской карьеры. Однако в конце концов "Реал" отбросил мысли о возможной продаже игрока сборной Уэльса.



По информации издания, Бэйл получил гарантии от руководства клуба и главного тренера Зинедина Зидана о том, что его будущее связано с "Реалом". Таким образом, "Юнайтед" придется заморозить интерес к экс-игроку "Тоттенхэма" до следующего лета.