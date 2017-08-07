Конте: "Куртуа — один из лучших пенальтистов в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте объяснил, почему он позволил своему голкиперу Тибо Куртуа подойти к точке в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала".

Как известно, основное время воскресного матча на "Уэмбли" завершилось вничью — 1:1. Судьба трофея была решена в серии пенальти, где удача улыбнулась "канонирам". У "синих" промахи допустили Куртуа и новичок Альваро Мората. После поражения Конте объяснил свой выбор исполнителей 11-метровых.



"Куртуа — один из лучших игроков в плане исполнения пенальти. Если ты обладаешь игроком, который демонстрирует на тренировках, что является одним из лучших, то ты доверяешь ему бить пенальти. То же самое с Моратой, и вдобавок он нападающий, но он тоже промахнулся", — цитирует Конте Sky Sports.