Моуриньо будет двигаться в Лиге Чемпионов "шаг за шагом"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не ставит перед своей командой каких-либо конкретных целей на Лигу Чемпионов и предпочитает двигаться в этом турнире поступательно.
Напомним, прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции и получили путевку в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы.
Моуриньо надеется, что когда-нибудь в будущем "Юнайтед" снова будет ставить перед собой цель выиграть Лиге Чемпионов, но первичная задача для Жозе заключается в том, чтобы не стать последним в своей группе.
"Мы новички в этом соревновании. Будет абсолютной правдой сказать, что "Манчестер Юнайтед" является одним из трех лучших клубов мира. Насчет этого нет сомнений, но статус клуба — это одно, а реальные претензии команды, вступающей в соревнование — это совершенно другое".
"Поэтому у нас в груди по-настоящему грозный гигант, однако прямо сейчас мы не сравниваем свой потенциал с крупнейшими клубами Европы. Поэтому мы будем скромными и двигаться шаг за шагом. Первый шаг — постараться финишировать в топ-3".
"Если нам удастся это, затем мы постараемся финишировать в топ-2. Затем, когда ты уже в 1/8 финала, случиться может всякое", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту УЕФА.
07.08.2017 00:05
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Реал, Барса, Бавария - где в этом топ-3 мира юнайтед?
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Dlj na4ala zavtra zaberem KUBOK dlj Lukaky
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"Будет абсолютной правдой сказать, что "Манчестер Юнайтед" является одним из трех лучших клубов мира. Насчет этого нет сомнений"
Почему-то пенсы этого не понимают. Им проще гаркнуть своё челсей челсей челсей, чем мозги включить.
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Скорее всего займут 2 место в группе и потягаются в 1/8 с ПСЖ. Отхватят и полетят домой в порт
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Он торчит МЮ за ЛЧ-2004. За время работы в клубе обязан вернуть должок и завоевать ЛЧ для Юнайтед.
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Unaited bydet v Kieve..a j na stadione
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Манчестер Юнайтед как обычно затащит всю Англию в ЛЧ...
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