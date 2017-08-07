Моуриньо будет двигаться в Лиге Чемпионов "шаг за шагом"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не ставит перед своей командой каких-либо конкретных целей на Лигу Чемпионов и предпочитает двигаться в этом турнире поступательно.

Напомним, прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции и получили путевку в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы.

Моуриньо надеется, что когда-нибудь в будущем "Юнайтед" снова будет ставить перед собой цель выиграть Лиге Чемпионов, но первичная задача для Жозе заключается в том, чтобы не стать последним в своей группе.

"Мы новички в этом соревновании. Будет абсолютной правдой сказать, что "Манчестер Юнайтед" является одним из трех лучших клубов мира. Насчет этого нет сомнений, но статус клуба — это одно, а реальные претензии команды, вступающей в соревнование — это совершенно другое".

"Поэтому у нас в груди по-настоящему грозный гигант, однако прямо сейчас мы не сравниваем свой потенциал с крупнейшими клубами Европы. Поэтому мы будем скромными и двигаться шаг за шагом. Первый шаг — постараться финишировать в топ-3".

"Если нам удастся это, затем мы постараемся финишировать в топ-2. Затем, когда ты уже в 1/8 финала, случиться может всякое", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту УЕФА.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2017 00:05

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  1. metropol 07.08.2017 01:09 # metropol
    Реал, Барса, Бавария - где в этом топ-3 мира юнайтед?

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  2. madol 07.08.2017 00:47 # madol
    Dlj na4ala zavtra zaberem KUBOK dlj Lukaky

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  3. mkhitaryan 07.08.2017 00:43 # mkhitaryan
    "Будет абсолютной правдой сказать, что "Манчестер Юнайтед" является одним из трех лучших клубов мира. Насчет этого нет сомнений"
    Почему-то пенсы этого не понимают. Им проще гаркнуть своё челсей челсей челсей, чем мозги включить.

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  4. gidro-met 07.08.2017 00:43 # gidro-met
    Скорее всего займут 2 место в группе и потягаются в 1/8 с ПСЖ. Отхватят и полетят домой в порт

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  5. mkhitaryan 07.08.2017 00:41 # mkhitaryan
    Он торчит МЮ за ЛЧ-2004. За время работы в клубе обязан вернуть должок и завоевать ЛЧ для Юнайтед.

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  6. madol 07.08.2017 00:32 # madol
    Unaited bydet v Kieve..a j na stadione

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  7. mancunia-planet 07.08.2017 00:23 # mancunia-planet
    Манчестер Юнайтед как обычно затащит всю Англию в ЛЧ...

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