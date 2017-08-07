Моуриньо будет двигаться в Лиге Чемпионов "шаг за шагом"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не ставит перед своей командой каких-либо конкретных целей на Лигу Чемпионов и предпочитает двигаться в этом турнире поступательно.

Напомним, прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции и получили путевку в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы.



Моуриньо надеется, что когда-нибудь в будущем "Юнайтед" снова будет ставить перед собой цель выиграть Лиге Чемпионов, но первичная задача для Жозе заключается в том, чтобы не стать последним в своей группе.



"Мы новички в этом соревновании. Будет абсолютной правдой сказать, что "Манчестер Юнайтед" является одним из трех лучших клубов мира. Насчет этого нет сомнений, но статус клуба — это одно, а реальные претензии команды, вступающей в соревнование — это совершенно другое".



"Поэтому у нас в груди по-настоящему грозный гигант, однако прямо сейчас мы не сравниваем свой потенциал с крупнейшими клубами Европы. Поэтому мы будем скромными и двигаться шаг за шагом. Первый шаг — постараться финишировать в топ-3".



"Если нам удастся это, затем мы постараемся финишировать в топ-2. Затем, когда ты уже в 1/8 финала, случиться может всякое", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту УЕФА.