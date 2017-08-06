Лэмпард считает, что "Челси" нужно больше приобретений

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что "синие" все еще нуждаются в приобретениях, хотя и верит, что Альваро Мората сможет стать нападающим, забивающим по 20 голов за сезон.

Начав свою трансферную кампанию с запозданием, сейчас "синие" уже обеспечили своему тренеру Антонио Конте усиление в лице Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты.



Однако каждый из этих игроков лишь заменил кого-то из ушедших, и Конте продолжает требовать усиление. Лэмпард полностью соглашается с итальянским тренером, а также верит, что Мората сможет заменить Диего Косту.



"Я думаю, что они все еще нуждаются в усилении, поскольку в этом сезоне они возвращаются в Лигу Чемпионов, и тебе нужен по-настоящему сильный состав. Они должны пополнить свою команду новичками".



"Думаю, по пресс-конференциям Антонио Конте вы можете почувствовать некоторое разочарование, и я это понимаю".



"Проведя такой хороший сезон, как они в прошлом году, ты, будучи тренером, хочешь, чтобы клуб продолжал идти вперед и освежил бы для этого команду, потому что усиление — это важно. Особенно когда ты теряешь ряд больших игроков".



"Похоже, Диего Коста покинет клуб, но я не особо переживаю на этот счет. Альваро Мората будет хорошим приобретением. Думаю, он сможет забивать по 20 голов за сезон", — сообщил Лэмпард talkSPORT.