Венгер ожидает стартовать в Премьер-Лиге без Озила и Рэмси
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что полузащитники Месут Озил и Аарон Рэмси пропустят старт нового сезона Премьер-Лиги.
Матч за Суперкубок Англии против "Челси" в воскресенье "канониры" провели без Озила и Рэмси, добившись победы в серии пенальти.
У обоих полузащитников остаются считанные дни до матча первого тура Премьер-Лиги против "Лестера", и Венгер не думает, что в пятницу вечером они смогут выйти на поле "Уэмбли" — в отличие от Шкодрана Мустафи и Алексиса Санчеса.
"Послушайте, я не задействовал их, потому что их готовность оставляет желать лучшего, как и в случае с Алексисом Санчесом. Месут получил ушиб лодыжки и не мог играть, не мог тренироваться вчера. У него маленькие шансы сыграть в пятницу вечером. У Рэмси есть шансы, но я думаю, он тоже не будет готов", — цитирует Венгера Evening Standard.
06.08.2017 21:00
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да и без них можно.
радужные уже чемпики апл.
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