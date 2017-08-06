Конте требует от Мораты прибавить
После поражения в матче за Суперкубок Англии главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от нападающего Альваро Мораты улучшить свою игру.
Воскресный матч на "Уэмбли" против "Арсенала" Мората начал на лавке, появившись на замену во втором тайме под оглушительные аплодисменты болельщиков "синих".
Однако проявить себя за полтора десятка отведенных минут экс-нападающий "Реала" не сумел, вдобавок допустив промах в серии пенальти. Такого рода игра в исполнении Альваро, которому суждено заменить Диего Косту, не устраивает Конте, хотя Антонио готов быть терпеливым.
"Мората должен трудиться усерднее, но это нормально — он находится с нами только одну неделю. Для него очень важно достичь хорошего уровня физической готовности и понимать наши идеи футбола".
"Нужно дать ему немного времени, но это нормально. То же самое касается Рюдигера и Бакайоко", — цитирует Конте Daily Express.
06.08.2017 20:00
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Последние комментарии:
Ожидаемо от бревна
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Ожидаемый топ трансфер ,в АПЛ играть это не за Реал или Барсу которые всех рвут
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Отличное приобретение, слили ,,никудышнего" косту, и теперь в атаке маратка, и батшуйка.…лепота!
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Фернандо Альваро Мората
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Блеать он сыграл то 20 минут....из них команда минут 15 была в меньшенстве....создал пару моментов....все нлрм будет уверен....
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Как можно прибавить то, чего нет?
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Английские клубы со своим баблом за все лето ни одного топа не купили, ебаный стыд..
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лучше не оказывать на него давление. всё-таки сложный чемпионат, нужно время.
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Не Торрес,а Морьентес.
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Куда прибавлять? Технику показал, пенальти почти забил, разве это не тянет на 80 лямов?
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Мората, пока, и правда очень напоминает Торреса времён его игры за нас. Понятное дело, что он сейчас в посредственной форме, ну просто. Движение без мяча, фактура, вроде борется, тут, там, но по факту КПД около нуля.
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