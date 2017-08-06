Конте требует от Мораты прибавить

Альваро Мората После поражения в матче за Суперкубок Англии главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от нападающего Альваро Мораты улучшить свою игру.

Воскресный матч на "Уэмбли" против "Арсенала" Мората начал на лавке, появившись на замену во втором тайме под оглушительные аплодисменты болельщиков "синих".

Однако проявить себя за полтора десятка отведенных минут экс-нападающий "Реала" не сумел, вдобавок допустив промах в серии пенальти. Такого рода игра в исполнении Альваро, которому суждено заменить Диего Косту, не устраивает Конте, хотя Антонио готов быть терпеливым.

"Мората должен трудиться усерднее, но это нормально — он находится с нами только одну неделю. Для него очень важно достичь хорошего уровня физической готовности и понимать наши идеи футбола".

"Нужно дать ему немного времени, но это нормально. То же самое касается Рюдигера и Бакайоко", — цитирует Конте Daily Express.


Метки Конте, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2017 20:00

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  1. cruise877 06.08.2017 20:37 # cruise877
    Ожидаемо от бревна

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  2. edgarkuznetsov 06.08.2017 20:32 # edgarkuznetsov
    Ожидаемый топ трансфер ,в АПЛ играть это не за Реал или Барсу которые всех рвут

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  3. mcfc-fantactic 06.08.2017 20:31 # mcfc-fantactic
    Отличное приобретение, слили ,,никудышнего" косту, и теперь в атаке маратка, и батшуйка.…лепота!

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  4. chebrec 06.08.2017 20:29 # chebrec
    Фернандо Альваро Мората

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  5. chelsealondon 06.08.2017 20:28 # chelsealondon
    Блеать он сыграл то 20 минут....из них команда минут 15 была в меньшенстве....создал пару моментов....все нлрм будет уверен....

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  6. dnb 06.08.2017 20:23 # dnb
    Как можно прибавить то, чего нет?

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  7. lisiz 06.08.2017 20:18 # lisiz
    Английские клубы со своим баблом за все лето ни одного топа не купили, ебаный стыд..

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  8. scholes18 06.08.2017 20:16 # scholes18
    лучше не оказывать на него давление. всё-таки сложный чемпионат, нужно время.

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  9. evilass 06.08.2017 20:08 # evilass
    Не Торрес,а Морьентес.

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  10. psycho1 06.08.2017 20:04 # psycho1
    Куда прибавлять? Технику показал, пенальти почти забил, разве это не тянет на 80 лямов?

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  11. eden10 06.08.2017 20:03 # eden10
    Мората, пока, и правда очень напоминает Торреса времён его игры за нас. Понятное дело, что он сейчас в посредственной форме, ну просто. Движение без мяча, фактура, вроде борется, тут, там, но по факту КПД около нуля.

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