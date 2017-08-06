Конте требует от Мораты прибавить

После поражения в матче за Суперкубок Англии главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от нападающего Альваро Мораты улучшить свою игру.

Воскресный матч на "Уэмбли" против "Арсенала" Мората начал на лавке, появившись на замену во втором тайме под оглушительные аплодисменты болельщиков "синих".



Однако проявить себя за полтора десятка отведенных минут экс-нападающий "Реала" не сумел, вдобавок допустив промах в серии пенальти. Такого рода игра в исполнении Альваро, которому суждено заменить Диего Косту, не устраивает Конте, хотя Антонио готов быть терпеливым.



"Мората должен трудиться усерднее, но это нормально — он находится с нами только одну неделю. Для него очень важно достичь хорошего уровня физической готовности и понимать наши идеи футбола".



"Нужно дать ему немного времени, но это нормально. То же самое касается Рюдигера и Бакайоко", — цитирует Конте Daily Express.