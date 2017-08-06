"Эвертон" сбросил цену на Баркли

"Эвертон" скинул цену на плеймейкера Росса Баркли до 35 миллионов фунтов. Покупка англичанина по-прежнему не по карману для "Тоттенхэма".

Как известно, главный тренер "Эвертона" Рональд Куман уже не рассчитывает на 23-летнего Баркли и подтвердил: отказавшись от нового контракта этим летом, Росс будет продан в другой клуб.



Тем не менее, изначально "ириски" выставили на Баркли заоблачный ценник в размере 50 миллионов фунтов. Несмотря на то, что действующее соглашение с Россом истекает уже через год, "Эвертон" рассчитывал выручить серьезные деньги от продажи воспитанника.



С тех пор мерсисайдскому клубу не поступило ни одного предложения по Баркли, поэтому "ириски" сделали выводы: теперь "Эвертон" готов отпустить англичанина за 35 миллионов фунтов, утверждает Daily Mirror.



По информации источника, такой ценник по-прежнему видится неподъемным для "Тоттенхэма". Председатель "шпор" Даниэль Леви готов дождаться последних дней трансферного окна: в таком случае "Эвертону" придется сделать еще более существенную скидку на игрока.