"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии

"Арсенал" завоевал первый трофей нового сезона, в матче за Суперкубок Англии обыграв "Челси" в серии пенальти.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер снарядил на острие атак своего новичка Александра Лакасетта. Алексис Санчес расположился среди запасных, а Месут Озил не попал в заявку вовсе.



Стартовый состав "синих" оказался лишен летних новичков. В нападение вышел Мичи Батушайи, тогда как Альваро Мората начал матч на лавке.



Начало матча на "Уэмбли" осталось за "Арсеналом", который, соскучившись по игре в футбол за лето, принялся оказывать нешуточное давление на ворота Тибо Куртуа. Лучший момент в середине тайма имел Лакасетт, чей крученый удар из пределов штрафной площади приняла штанга.



Вскоре после момента Лакасетта "канониры" потеряли с травмой своего капитана Пера Мертезакера, который в столкновении с Гари Кэхиллом получил рассечение брови. Вместо немца вышел Сеад Колашинац.



Незапланированная перестановка в обороне нарушила игру "Арсенала", и подопечным Антонио Конте удалось перехватить инициативу. Остаток тайма прошел с преимуществом "Челси", но реально открыть счет мог лишь Педро, с ударом которого Петр Чех справился.



А едва начался второй тайм, как взятие ворот все же состоялось. Гранит Джака не сумел вынести мяч после розыгрыша соперником углового, снаряд достался Кэхиллу, который сделал скидку к линии вратарской на Виктора Мосеса, а тот в свою очередь в ближнем бою превзошел Чеха — 0:1.



"Канонирам" не оставалось ничего другого, кроме как начать рисковать. Игра стала более открытой, моменты возникали на обоих концах поля.



Переломный момент матча случился за 10 минут до конца, когда сперва Педро получил прямую красную карточку за фол против Мохамеда Эльнени, а спустя полторы минуты Колашинац головой замкнул подачу Джаки — 1:1.



Учитывая регламент Суперкубка, команды сразу перешли к исполнению пенальти по новой схеме AB-BA, и здесь удача улыбнулась "Арсеналу". У "Челси" промахнулись Мората и — внезапно — Куртуа.



Таким образом, "Арсенал" в третий раз с 2014 года выиграл Суперкубок Англии. "Канониры" использовали численное преимущество и вдобавок оказались хладнокровнее в серии пенальти.



"Арсенал" — "Челси" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" по пенальти — 4:1



Голы: Колашинац 82 — Мосес 47.



"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертезакер (Колашинац 32), Монреаль, Беллерин, Эльнени, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек (Нельсон 88), Ивоби (Уолкотт 67), Лакасетт (Жиру 66).



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мосес, Фабрегас, Канте, Алонсо (Рюдигер 79), Виллиан (Мусонда 74), Батшуайи (Мората 74), Педро.



Предупреждения: Беллерин — Аспиликуэта, Алонсо, Виллиан



Удаление: Педро 80.