"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии
"Арсенал" завоевал первый трофей нового сезона, в матче за Суперкубок Англии обыграв "Челси" в серии пенальти.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер снарядил на острие атак своего новичка Александра Лакасетта. Алексис Санчес расположился среди запасных, а Месут Озил не попал в заявку вовсе.
Стартовый состав "синих" оказался лишен летних новичков. В нападение вышел Мичи Батушайи, тогда как Альваро Мората начал матч на лавке.
Начало матча на "Уэмбли" осталось за "Арсеналом", который, соскучившись по игре в футбол за лето, принялся оказывать нешуточное давление на ворота Тибо Куртуа. Лучший момент в середине тайма имел Лакасетт, чей крученый удар из пределов штрафной площади приняла штанга.
Вскоре после момента Лакасетта "канониры" потеряли с травмой своего капитана Пера Мертезакера, который в столкновении с Гари Кэхиллом получил рассечение брови. Вместо немца вышел Сеад Колашинац.
Незапланированная перестановка в обороне нарушила игру "Арсенала", и подопечным Антонио Конте удалось перехватить инициативу. Остаток тайма прошел с преимуществом "Челси", но реально открыть счет мог лишь Педро, с ударом которого Петр Чех справился.
А едва начался второй тайм, как взятие ворот все же состоялось. Гранит Джака не сумел вынести мяч после розыгрыша соперником углового, снаряд достался Кэхиллу, который сделал скидку к линии вратарской на Виктора Мосеса, а тот в свою очередь в ближнем бою превзошел Чеха — 0:1.
"Канонирам" не оставалось ничего другого, кроме как начать рисковать. Игра стала более открытой, моменты возникали на обоих концах поля.
Переломный момент матча случился за 10 минут до конца, когда сперва Педро получил прямую красную карточку за фол против Мохамеда Эльнени, а спустя полторы минуты Колашинац головой замкнул подачу Джаки — 1:1.
Учитывая регламент Суперкубка, команды сразу перешли к исполнению пенальти по новой схеме AB-BA, и здесь удача улыбнулась "Арсеналу". У "Челси" промахнулись Мората и — внезапно — Куртуа.
Таким образом, "Арсенал" в третий раз с 2014 года выиграл Суперкубок Англии. "Канониры" использовали численное преимущество и вдобавок оказались хладнокровнее в серии пенальти.
"Арсенал" — "Челси" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" по пенальти — 4:1
Голы: Колашинац 82 — Мосес 47.
"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертезакер (Колашинац 32), Монреаль, Беллерин, Эльнени, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек (Нельсон 88), Ивоби (Уолкотт 67), Лакасетт (Жиру 66).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мосес, Фабрегас, Канте, Алонсо (Рюдигер 79), Виллиан (Мусонда 74), Батшуайи (Мората 74), Педро.
Предупреждения: Беллерин — Аспиликуэта, Алонсо, Виллиан
Удаление: Педро 80.
06.08.2017 18:15
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Последние комментарии:
Когда там у пенсов конте шлаком станет? Пора бы
(ответить)
Сонг играет в Рубине мдааааааа
(ответить)
Там у ирисок распродажа - Баркли уценили! Кому нужен неликвид? Налетай нищеброды, всего 35!
(ответить)
Зашел глянуть, что к чему, а тут как обычно пенсито соснули у гуннеров, и это при том что вторые играли полурезервом. А пинсы, пинсы как обычно судья, неповезло, ко ко ко.
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Канонят с победой, кто бы там не пел про превосходства Арса, но игра была равной, моментов с обеих сторон было мало, из активных игроков понравился Джака, Уэлбек моментами, из наших Луиз и Канте, да какое же чудо что этот нигга оказался у нас, вычищал он пздато, самые провалившиеся игроки это Батшуайи и Педро, Цеск вообще не в форме а Алонсо не может закрывать весь фланг, обидно что с уходом Косты и травмы Азара у нас пропал весь интузиазм в атаке, мысль и хитрость, Мората вообще не готов к сезону, он бб хорош, но Челси не та команда которая играет на форварда, чтобы у нас играть хорошо ты должен бороться и выгрызать все верховые мячи, открываться под высокую подачу и быть быстрее на прострелах в линии оффсайда, помните как Коста в первом же матче против Эвертона хет трик оформил, идеальный форвард для нас, ведь хорошему футболисту ничто не мешает, все таки нам надо было цепляться за Агуэро, без забивалы увы, наш максимум 3 место(:
Нужен Сандро, Баркли и Агуэро, а то нам пзда
(ответить)
Кто нибудь видел чтобы Санчез поднял кубок? Я просто может и проглядел, но по моему чамберс ему его передавал, а он не стал его брать
(ответить)
где местные пенсы ?
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(ответить)
У Конте было обиженное лицо членососки, которое говорит ну я же отсосала, где сюрприз?
Арсенал - победитель Суперкубка Англии.
Сюрпрайз мазафака.
Конте с этой схемкой ничего не светит в этом году, все уже раскусили ее.
Конте в этом году вообще ничего не светит, кроме возможных отступных.
(ответить)
команды сразу перешли к исполнению пенальти по новой схеме AB-BA
(а) Как в молитвах Иисуса проявлялось его смирение? б) Как, слыша ваши молитвы, дети учатся полагаться на Бога? 7 Как-то незадолго до своей смерти Иисус молился: «Авва, Отец, для тебя все возможно. ... В одной энциклопедии отмечается: «Во времена Иисуса слово авва употреблялось в разговорной речи и было очень теплым и в то же время уважительным обращением детей к отцу» (The International Standard Bible Encyclopedia).Ибо вы получили не дух рабства, вновь наводящий страх, а получили дух усыновления, и этим духом взываем: „Авва, Отче!“» (Римлянам 8:14, 15). ... «Вы... получили дух усыновления,— писал Павел,— и этим духом взываем: „Авва, Отче!“
w03 15/2 с. 17—22 - Сторожевая башня 2003)
Источник: http://fapl.ru/posts/56521/
(ответить)
У Конте было обиженное лицо членососки, которое говорит ну я же отсосала, где сюрприз?
Арсенал - победитель Суперкубка Англии.
Сюрпрайз мазафака.
Конте с этой схемкой ничего не светит в этом году, все уже раскусили ее.
Конте в этом году вообще ничего не светит, кроме возможных отступных.
(ответить)
Вот так вот, обосрался недоклуб
Ща в панике побегут очередную говняшку покупать
(ответить)
Матч так себе. Алонсо середняк, Виллиан ничем не отметился, Батшуаий дерево. Мората за 20 минут сделал больше полезных действий, а пенальти? - просто неповезло.
Пысы, судья ишак.
(ответить)
ez кубок оформили
(ответить)
пинсы кричат мол была пенка на виллиане, мда, это после того, как конте на камеру сказал ему "ныряй в штрафной, ныряй", а на повторе точно видно отсутствие касания.
крч аснл заслужил больше, 5 человек из основы не играло, у пинсов 2)
(ответить)
https://pp.userapi.com/c837522/v837522310/67139/ABAVsnyzD98.jpg
ясно, кто чемпионом точно не будет
челси красиво слился, чтобы оформить титул
(ответить)
Михайла, ты наверное вместе с Фоксом и болелами Членса счас делаешь возвратно -поступательные движения правой или левой рукой? Чтож ты так неумело пишешь о том,.Что пидорг кахил нанес травму умышленно сыграв локтем, чо так неуверрено о педре? Дрочите дальше, рассуждая о суперчленсах...Убрали уродоналов..Убрал красавчик Арс...Гуннеров с победой!!!
(ответить)
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в идеале выиграть апл, забив на всю побочную парашу.
близко к идеалу повторить успех мю - выиграть к тому же кубок лиги(давно хочу этот трофей) и лигу европы.
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Калониры на радостях пошпёхались.
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норм ситуация выходит
писны травили тем, что акуенная серия против асэнал
но тут два матча ... две поилки у асэнал....
короче вывод не однозначный по матчу, но вангую, что в этом сезоне под шконарем будут пинсы и петухи
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