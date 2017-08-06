Венгер не знает, что делать с Уилширом

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что до сих пор не принял решение по будущему Джека Уилшира.

Действующий контракт 25-летнего Уилшира истекает уже следующим летом, а Венгер до сих пор не понимает, что делать с Джеком. Француз не хочет губить карьеру полузащитнику и допустил, что может отпустить его из "Арсенала" уже навсегда.



"Я с самого начала хотел, чтобы он вернулся (из аренды в "Борнмуте") и решил все свои проблемы со здоровьем. Прошла только неделя, как он приступил к тренировкам, поэтому нам нужно сесть за стол переговоров и принять решение".



"Уверен, нас ждет серьезный разговор. В свое время я начал использовать его в очень молодом возрасте. Джек прошел через непростые времена, поэтому теперь я просто хочу, чтобы он построил хорошую карьеру".



"Он не упустил свой шанс в "Арсенале", Джек обладает таким талантом, что ему нужно играть на постоянной основе. Первым делом он должен вернуться на поле и начать конкурировать за место в составе", - цитирует Венгера talkSPORT.