Конте не будет тратиться на звезд

Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил появление в команде дорогостоящих звезд вроде Неймара.

На этой неделе 26-летний бразилец, наконец, завершил переход из "Барселоны" в ПСЖ. Стоимость трансфера составила 222 миллиона евро, что стало абсолютным рекордом за всю историю футбола.



Когда у Конте поинтересовались, возможно ли такие дорогостоящие переходы в "Челси", Антонио ответил отрицательно. Итальянец предпочитает купить несколько игроков вместо того, чтобы тратить все имеющиеся средства на одну суперзвезду.



"Думаю, сейчас неподходящий момент для "Челси", чтобы тратить столько денег на одного игрока. Нам нужно сразу несколько футболистов, и имеющиеся у нас денег лучше потратить на них", - приводит слова Конте Evening Standard.