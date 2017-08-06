Конте не будет тратиться на звезд

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил появление в команде дорогостоящих звезд вроде Неймара.

На этой неделе 26-летний бразилец, наконец, завершил переход из "Барселоны" в ПСЖ. Стоимость трансфера составила 222 миллиона евро, что стало абсолютным рекордом за всю историю футбола.

Когда у Конте поинтересовались, возможно ли такие дорогостоящие переходы в "Челси", Антонио ответил отрицательно. Итальянец предпочитает купить несколько игроков вместо того, чтобы тратить все имеющиеся средства на одну суперзвезду.

"Думаю, сейчас неподходящий момент для "Челси", чтобы тратить столько денег на одного игрока. Нам нужно сразу несколько футболистов, и имеющиеся у нас денег лучше потратить на них", - приводит слова Конте Evening Standard.



Метки Конте, трансферы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 972

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stretfordend 06.08.2017 16:32 # stretfordend
    в итоге довольствуются имеющимися покупками

    (ответить)

  2. fanat-superglora 06.08.2017 16:11 # fanat-superglora
    А нужно, одного Азара не хватит на 2 сезона

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: