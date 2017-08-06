Руководство "Арсенала" поддержало решение Венгера сохранить Санчеса

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что руководство клуба поддержало его решение сохранить нападающего Алексиса Санчеса на оставшийся год по контракту.

Согласись "канониры" отпустить свою звезду уже этим летом, они легко могли бы заработать 50 миллионов фунтов, как минимум. Однако Венгер решил, что Санчес останется на этот сезон в "Арсенале".



Таким образом, следующим летом Алексис станет свободным агентом и уйдет безо всякой компенсации, если до тех пор клуб не склонит чилийца к новой сделке, что в данный момент выглядит маловероятно. Однако боссы клубы поддержали Венгера.



"Да, на 100 процентов. Руководство поддерживает меня в такого рода технических решениях".



"Я могу сказать вам, что Алексис сосредоточен, и мое решение предельно четкое: он останется и отнесется к этому с уважением. Все просто".



"Каждые переговоры должны быть немного секретными. Стремление общества к прозрачности очень напористо, но нам нужно сопротивляться этому, как только возможно. Думаю, этот сезон он проведет здесь. Если мы сможем сохранить его на большее количество сезонов, то нужно постараться", — цитирует Венгера Sky Sports.