Силва советует Мбаппе перейти в "Сити"

Бернарду Силва и Килиан Мбаппе Новичок "Манчестер Сити" Бернарду Силва посоветовал нападающему "Монако" Килиану Мбаппе присоединиться к нему на "Этихад".

22-летний португалец стал первым новичком "Сити" в летнее трансферное окно. До конца августа "горожане" хотят укрепить линию атаки, и Бернарду уверен, что более подходящей фигуры, чем Мбаппе, его новому клубу не найти.

"Мбаппе – отличный игрок. Я буду рад, если он присоединится ко мне. В любом случае решение за "Сити", от меня здесь мало что зависит".

"Что касается Мбаппе, то он уже сейчас считается суперзвездой, а в перспективе может стать одним из лучших игроков мира. Полузащитники наслаждаются, когда комбинирует с такими нападающими: он обладает высокой скоростью, очень умен и отлично завершает моменты. Невероятно, что ему всего 18", - цитирует Силву Daily Mirror.



Метки Манчестер Сити, Мбаппе, Монако, Силва

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2017 14:00

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