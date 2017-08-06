Силва советует Мбаппе перейти в "Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Бернарду Силва посоветовал нападающему "Монако" Килиану Мбаппе присоединиться к нему на "Этихад".

22-летний португалец стал первым новичком "Сити" в летнее трансферное окно. До конца августа "горожане" хотят укрепить линию атаки, и Бернарду уверен, что более подходящей фигуры, чем Мбаппе, его новому клубу не найти.



"Мбаппе – отличный игрок. Я буду рад, если он присоединится ко мне. В любом случае решение за "Сити", от меня здесь мало что зависит".



"Что касается Мбаппе, то он уже сейчас считается суперзвездой, а в перспективе может стать одним из лучших игроков мира. Полузащитники наслаждаются, когда комбинирует с такими нападающими: он обладает высокой скоростью, очень умен и отлично завершает моменты. Невероятно, что ему всего 18", - цитирует Силву Daily Mirror.