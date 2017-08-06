Венгер поддерживает борьбу с симулянтами

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что поддерживает нововведения, связанные с наказанием для симулянтов.

С нового сезона Премьер-Лиги игроки, уличенные в симуляциях, будут наказываться дисквалификацией на два матча. Венгер полностью поддерживает это решение FA.

"Я большой фанат этого новшества, поскольку симуляции нужно искоренять. Болельщики платят большие деньги за билеты, но хотят смотреть только футбол, а не наблюдать за нырками игроков".

"Они приходят на футбол только для того, чтобы посмотреть футбол. Мы требуем больших денег от болельщиков, поэтому хотим сделать игру максимально честной и чистой", - сообщил Венгер официальному сайту "канониров".



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 06.08.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 708

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  1. rav-07 06.08.2017 13:22 # rav-07
    Пол состава щолси теперь пропустит большую часть сезона

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  2. farot 06.08.2017 13:20 # farot
    ну все, Сити и МЮ могут ставить крест на своих чемпионских амбициях

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  3. alexomck 06.08.2017 13:14 # alexomck
    Венгер симулирует борьбу за трофеи.

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  4. mcfc-fantactic 06.08.2017 13:08 # mcfc-fantactic
    Все...писда челси!

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  5. staryi-eblan 06.08.2017 13:06 # staryi-eblan
    Санчес, Азар, Педро..... попали пацаны

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