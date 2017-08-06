Венгер поддерживает борьбу с симулянтами

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что поддерживает нововведения, связанные с наказанием для симулянтов.

С нового сезона Премьер-Лиги игроки, уличенные в симуляциях, будут наказываться дисквалификацией на два матча. Венгер полностью поддерживает это решение FA.



"Я большой фанат этого новшества, поскольку симуляции нужно искоренять. Болельщики платят большие деньги за билеты, но хотят смотреть только футбол, а не наблюдать за нырками игроков".



"Они приходят на футбол только для того, чтобы посмотреть футбол. Мы требуем больших денег от болельщиков, поэтому хотим сделать игру максимально честной и чистой", - сообщил Венгер официальному сайту "канониров".



