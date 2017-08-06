Клопп открыт к дальнейшим приобретениям
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему открыт к приобретениям, но в данный момент считает их маловероятными.
В преддверии нового сезона Клопп обзавелся тремя новичками: защитником Эндрю Робертсоном, вингером Мохамедом Салахом и нападающим Домиником Соланке. В то же время "красным" не удалось переманить Виргила Ван Дейка из "Саутемптона" и Наби Кейта из "РБ Лейпцига".
Клопп планирует оставаться на трансферном рынке до самого последнего дня, но признает, что в данный момент "Ливерпуль" находит усиление за счет внутренних резервов.
"До 31 августа мы будем рыскать по миру с широко открытыми глазами. Не все зависит от нас, но также от других клубов".
"Можно сказать, что во время предсезонного периода мы обнаружили у себя новых игроков. Альберто Морено на 100 процентов вернулся, что по-настоящему приятно после столь сложного для него года".
"Эндрю Робертсон показал все свои навыки, которыми он обладает. Он все еще адаптируется к нашему футболу, но вы могли видеть, какую угрозу он способен создавать в атаке".
"Все это означает, что Милли (Джеймс Милнер) свободен для игры в полузащите. Даже не обращаясь на рынок, мы обрели нового полузащитника, что приятно", — цитирует Клоппа после победы 3:1 над "Атлетиком" Sky Sports.
06.08.2017 12:00
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Даже не обращаясь на рынок, мы обрели нового полузащитника, что приятно
Ну просто топарь, как Венгер
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Защитник нужен, иначе кирдык
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