Клопп открыт к дальнейшим приобретениям

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему открыт к приобретениям, но в данный момент считает их маловероятными.

В преддверии нового сезона Клопп обзавелся тремя новичками: защитником Эндрю Робертсоном, вингером Мохамедом Салахом и нападающим Домиником Соланке. В то же время "красным" не удалось переманить Виргила Ван Дейка из "Саутемптона" и Наби Кейта из "РБ Лейпцига".



Клопп планирует оставаться на трансферном рынке до самого последнего дня, но признает, что в данный момент "Ливерпуль" находит усиление за счет внутренних резервов.



"До 31 августа мы будем рыскать по миру с широко открытыми глазами. Не все зависит от нас, но также от других клубов".



"Можно сказать, что во время предсезонного периода мы обнаружили у себя новых игроков. Альберто Морено на 100 процентов вернулся, что по-настоящему приятно после столь сложного для него года".



"Эндрю Робертсон показал все свои навыки, которыми он обладает. Он все еще адаптируется к нашему футболу, но вы могли видеть, какую угрозу он способен создавать в атаке".



"Все это означает, что Милли (Джеймс Милнер) свободен для игры в полузащите. Даже не обращаясь на рынок, мы обрели нового полузащитника, что приятно", — цитирует Клоппа после победы 3:1 над "Атлетиком" Sky Sports.