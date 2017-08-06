Конте видит в "Арсенале" претендента на титул Премьер-Лиги

Алекс Окслейд-Чемберлен и Александр Лакасетт Тренер "Челси" Антонио Конте признался, что видит в "Арсенале" реального претендента на титул Премьер-Лиги.

Этим летом "канониры" проводят не столь впечатляющую трансферную кампанию, как некоторые из их конкурентов. Свои деньги "Арсенал" потратил лишь на нападающего Александра Лакасетта.

Тем не менее, даже одно это приобретение является убедительной причиной для Конте, почему "Арсенал" будет сражаться за титул в новом сезоне.

"Арсенал" является нашим потенциальным конкурентом в этом сезоне. Я расцениваю "Арсенал" как одну из шести команд, готовых вести борьбу за титул".

"У "Арсенала" по-настоящему хороший состав. Они обладают тем же потенциалом, что и в прошлом сезоне, когда они были готовы для выступлений на всех фронтах: в лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги".

"Они не потеряли игроков, и они купили Лакасетта. Они стали сильнее, потому что сохранили состав с прошлого сезона. Они обладают игроками вроде Озила и Санчеса, у них много хороших игроков, и они совершенно точно являются хорошей командой", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Арсенал, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2017 11:00

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  1. farot 06.08.2017 12:12 # farot
    Ага, Венгер уже спит и видит, как сливает ЛЕ и со своими детьми в составе на всех парах к чемпионству несется

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  2. sexan 06.08.2017 11:31 # sexan
    Все команды из топ 6 прошлого сезона претенденты.

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  3. electric 06.08.2017 11:13 # electric
    чевсею в 4ку за счастье будет попасть

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  4. reams 06.08.2017 11:03 # reams
    хех, сча бы не видеть в лучшем лондонском клубе претендента на чемпик, еще бы

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  5. element-ekb 06.08.2017 11:03 # element-ekb
    Сеня не умеет в такие игры играть)

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