Конте видит в "Арсенале" претендента на титул Премьер-Лиги
Тренер "Челси" Антонио Конте признался, что видит в "Арсенале" реального претендента на титул Премьер-Лиги.
Этим летом "канониры" проводят не столь впечатляющую трансферную кампанию, как некоторые из их конкурентов. Свои деньги "Арсенал" потратил лишь на нападающего Александра Лакасетта.
Тем не менее, даже одно это приобретение является убедительной причиной для Конте, почему "Арсенал" будет сражаться за титул в новом сезоне.
"Арсенал" является нашим потенциальным конкурентом в этом сезоне. Я расцениваю "Арсенал" как одну из шести команд, готовых вести борьбу за титул".
"У "Арсенала" по-настоящему хороший состав. Они обладают тем же потенциалом, что и в прошлом сезоне, когда они были готовы для выступлений на всех фронтах: в лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги".
"Они не потеряли игроков, и они купили Лакасетта. Они стали сильнее, потому что сохранили состав с прошлого сезона. Они обладают игроками вроде Озила и Санчеса, у них много хороших игроков, и они совершенно точно являются хорошей командой", — цитирует Конте Evening Standard.
06.08.2017 11:00
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Ага, Венгер уже спит и видит, как сливает ЛЕ и со своими детьми в составе на всех парах к чемпионству несется
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Все команды из топ 6 прошлого сезона претенденты.
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чевсею в 4ку за счастье будет попасть
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хех, сча бы не видеть в лучшем лондонском клубе претендента на чемпик, еще бы
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Сеня не умеет в такие игры играть)
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