Гюндоган вернется на поле 15 августа

15 августа полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может сыграть свой первый матч за восемь последних месяцев.

Напомним, начинал и заканчивал прошлый сезон Гюндоган травмированным. В тот короткий промежуток, когда он был здоров, Илкай наглядно продемонстрировал, что главный тренер "горожан" Хосеп Гваридола не прогадал с его покупкой.



И хотя 26-летний игрок сборной Германии полностью пропустил предсезонную подготовку, сейчас возвращение Гюндогана после надрыва крестообразных связок колена уже не за горами. Гвардиола хочет задействовать Илкая в товарищеском матче против "Жироны" во вторник 15 августа.



"Думаю, он близок к возвращению в строй. Возможно, он получит несколько минут в Жироне. Я пока не знаю наверняка, мы проконсультируемся у доктора, потому что он отсутствовал так долго".



"Мы хотим избежать каких-либо рисков. Он должен быть сильным, но его качества превосходно подходят для того, как мы хотим играть. Он тот парень, который играет в центре, может играть опорного полузащитника или ближе к атаке. Мы рады, что обладаем им", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Напомним, на четырехдневный тренировочный сбор в Каталонию "Сити" отправится сразу после первого матча нового сезона Премьер-Лиги против "Брайтона".