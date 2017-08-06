Венгер не уверен, что Бакайоко и Мората лучше Матича и Косты
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сомневается, что совершенные приобретения сделали "Челси" сильнее по сравнению с прошлым сезоном.
Этим летом "синие" потратили солидные деньги на приглашение Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты, которые имеют все шансы принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в воскресенье.
Однако Венгер видит в указанных игроках не усиление, а лишь замену для Неманьи Матича и Диего Косты, которые сыграли важную роль в завоевании "Челси" чемпионского титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
"Время покажет, стали ли они сильнее. Похоже, им удалось сохранить базис команды. Они добавили Бакайоко, который очень сильный игрок, он очень хорошо отбирает мяч и похож по стилю на Матича".
"Они заменили Косту Моратой. Возможно, Мората является менее выраженным бомбардиром, чем Коста, но он тоже может создавать и забивать", — цитирует Венгера The Guardian.
06.08.2017 09:00
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Последние комментарии:
Бакайоко же вроде травмирован и не сыграет до осени?
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У ДЕда кроме санчеса нет ни одного толкового полевого игрока, а он все думает усилился ли конкурент. Ну оно то и понятно, всегда приятно думать о королях Англии
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Маразматик слюни пускает, завидует что у нас играют канте-бакайоко, а у гейклуба коклен-эльнени)))))))
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Фаны Челси, вам бросили кость, уничтожьте Венгера))
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Пинсы до того скатились, что миролюбивый Сеня на них ссыт.
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заголовок расходится с текстом, кек! а так все вокруг сомневаются что это усиление, вот только я бы назвал это не сомнениями а желаниями хейтерков)) но вы с0снете, а Челси снова возьмет титул
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Главное, чтобы Конте был уверен.
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норм старый посикал на пенсов
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А сравнить Морату с Лукаку даже язык у Венгера не поварачивается. Членси лоханулись с Палено-Моратой хаххвхвхвх
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Лучше бы за своим клубом следил и меньше базарил
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Что-то старый в последнее время зачастил со своим маразмом, то МЮ в ЛЧ его не устраивает, то люди которые говорят что Арсенал не попал в ЛЧ, то трансферы Челси, что ещё ждать? О вреде ГМО лекцию читать начнет, или о Навальным?
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В чем та старик прав
Но сезон покажет
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Майнд геймз от Внегре
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