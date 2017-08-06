Венгер не уверен, что Бакайоко и Мората лучше Матича и Косты

Альваро Мората и Тьемуэ Бакайоко Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сомневается, что совершенные приобретения сделали "Челси" сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Этим летом "синие" потратили солидные деньги на приглашение Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты, которые имеют все шансы принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в воскресенье.

Однако Венгер видит в указанных игроках не усиление, а лишь замену для Неманьи Матича и Диего Косты, которые сыграли важную роль в завоевании "Челси" чемпионского титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

"Время покажет, стали ли они сильнее. Похоже, им удалось сохранить базис команды. Они добавили Бакайоко, который очень сильный игрок, он очень хорошо отбирает мяч и похож по стилю на Матича".

"Они заменили Косту Моратой. Возможно, Мората является менее выраженным бомбардиром, чем Коста, но он тоже может создавать и забивать", — цитирует Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. stretfordend 06.08.2017 10:12 # stretfordend
    Бакайоко же вроде травмирован и не сыграет до осени?

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  2. ravi 06.08.2017 10:12 # ravi
    У ДЕда кроме санчеса нет ни одного толкового полевого игрока, а он все думает усилился ли конкурент. Ну оно то и понятно, всегда приятно думать о королях Англии

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  3. fc-zenit 06.08.2017 09:56 # fc-zenit
    Маразматик слюни пускает, завидует что у нас играют канте-бакайоко, а у гейклуба коклен-эльнени)))))))

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  4. mancun-1878 06.08.2017 09:49 # mancun-1878
    Фаны Челси, вам бросили кость, уничтожьте Венгера))

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  5. paul-shark 06.08.2017 09:48 # paul-shark
    Пинсы до того скатились, что миролюбивый Сеня на них ссыт.

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  6. bezviz 06.08.2017 09:45 # bezviz
    заголовок расходится с текстом, кек! а так все вокруг сомневаются что это усиление, вот только я бы назвал это не сомнениями а желаниями хейтерков)) но вы с0снете, а Челси снова возьмет титул

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  7. golokante 06.08.2017 09:34 # golokante
    Главное, чтобы Конте был уверен.

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  8. rav-07 06.08.2017 09:31 # rav-07
    норм старый посикал на пенсов

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  9. armaha 06.08.2017 09:29 # armaha
    А сравнить Морату с Лукаку даже язык у Венгера не поварачивается. Членси лоханулись с Палено-Моратой хаххвхвхвх

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  10. chebrec 06.08.2017 09:21 # chebrec
    Лучше бы за своим клубом следил и меньше базарил

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  11. murmir 06.08.2017 09:18 # murmir
    Что-то старый в последнее время зачастил со своим маразмом, то МЮ в ЛЧ его не устраивает, то люди которые говорят что Арсенал не попал в ЛЧ, то трансферы Челси, что ещё ждать? О вреде ГМО лекцию читать начнет, или о Навальным?

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  12. makkenli 06.08.2017 09:09 # makkenli
    В чем та старик прав

    Но сезон покажет

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  13. chelsea-69 06.08.2017 09:04 # chelsea-69
    Майнд геймз от Внегре

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