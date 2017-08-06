Венгер не уверен, что Бакайоко и Мората лучше Матича и Косты

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сомневается, что совершенные приобретения сделали "Челси" сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Этим летом "синие" потратили солидные деньги на приглашение Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты, которые имеют все шансы принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в воскресенье.



Однако Венгер видит в указанных игроках не усиление, а лишь замену для Неманьи Матича и Диего Косты, которые сыграли важную роль в завоевании "Челси" чемпионского титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



"Время покажет, стали ли они сильнее. Похоже, им удалось сохранить базис команды. Они добавили Бакайоко, который очень сильный игрок, он очень хорошо отбирает мяч и похож по стилю на Матича".



"Они заменили Косту Моратой. Возможно, Мората является менее выраженным бомбардиром, чем Коста, но он тоже может создавать и забивать", — цитирует Венгера The Guardian.

