Конте: "Судьба Азара в руках клуба"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что будет бессилен помешать уходу полузащитника Эдена Азара, если того решит продать клуб.

В преддверии матча за Суперкубок Англии Конте честно признался, что решение о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" принял не он.



То же самое касается и Азара, в котором, как поговаривают, "Барселона" видит потенциальную замену для Неймара. Конте жаждет сохранить бельгийского плеймейкера, но понимает, что его мнение не является определяющим на "Стэмфорд Бридж" в вопросе трансферов.



"Я возлагаю большие надежды на этого игрока, потому что он игрок топ-уровня. Но я повторюсь — я лишь тренер. Я могу выражать собственное мнение, но окончательное решение всегда за клубом".



"Я ожидаю, что Эден продолжит выступать за "Челси". Не забывайте, что мы стремимся улучшить наш состав в количественном отношении, а не сократить его", — цитирует Конте Evening Standard.