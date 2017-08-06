Марио Лемина достанется "Саутгемптону"

"Саутгемптон" согласовал компенсацию за полузащитника "Ювентуса" Марио Лемина в размере 20 миллионов фунтов, включая 4 млн. в виде бонусов.

На текущей неделе стало известно, что представители 23-летнего игрока сборной Габона провели встречу в Лондоне со "Стоуком". Однако "гончары" оказались не единственным претендентом на Марио.



Свою заинтересованность в услугах Лемина также проявили "Уотфорд" и "Лестер", но сам Марио предпочел продолжить карьеру в команде Маурисио Пеллерино. В ближайшие 48 часов игрок пройдет медицинское обследование у "святых".



Отметим, что "Ювентус" лишь прошлым летом выкупил Марио у "Марселя" за 7.5 млн. фунтов после сезона аренды. В минувшей кампании Лемина отметился только девятью появлениями с первых минут в рамках Серии А.