Суперкубок Англии. Накануне

Суперкубок Англии Новый сезон в Англии начинается с того же, чем он заканчивался — матчем между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" на "Уэмбли", но на этот раз не за Кубок Англии, а за Суперкубок — трофей менее значимый и почитаемый. Анонс этого матча — вашему вниманию на FAPL.ru.

Матч за Суперкубок в Англии — это тот случай, когда у каждого участника может быть свой подход, свое отношение и своя мотивация. Случалось так, что в "Манчестер Сити" давали отдых лидерам перед этим поединком, продлевая им отпуск, но бывали и случаи, когда команды относились к битве за первый трофей сезона со всей серьезностью, как было, к примеру, год назад в битве "Лестера" и "Манчестер Юнайтед".

Выиграть дважды кряду у "Челси" на "Уэмбли" — достойная мотивация для "Арсенала", который в последнее время выигрывает в основном кубковые трофеи, но главное, что сейчас интересует болельщиков "канониров" — настроение Алексиса Санчеса. Он все лето провел на чемоданах, но в то же время целовал на камеру эмблему клуба на тренировке, намекая, что при любых раскладах будет отдаваться на поле на все сто.

Алекс Окслейд-Чемберлен и Педро Матч за Суперкубок действительно чаще всего дает возможность найти ответы на те вопросы, которые накопились за межсезонье, и одним из главных тут становится такой: как себя проявят уже в первом матче новички. У "Арсенала" их пока что два, и с большой вероятностью и босниец Сеад Колашинац, и Александр Лакасетт выйдут в основе.

В межсезонье Венгер продолжал использовать схему игры в трех защитников, но состав тройки чаще всего был очень необычным: в некоторых матчах на поле находился всего один номинальный центральный защитник (к примеру — Косьелни, Холдинг), а вместе с ним играли фланговые Эктор Беллерин и Начо Монреаль. Сейчас сложно предполагать, что именно хотел тут проверить или попробовать Венгер, но в матче за Суперкубок мы увидим первое официальное воплощение наработок межсезонья, а это действительно интересно, так как экспериментирующий с тактикой Венгер — это что-то новое за последние семь-восемь сезонов.

У "Челси" новичков больше, но в то же время совсем не факт, что кто-то из них вообще появится на "Уэмбли". Вилли Кабальеро пришел на должность запасного голкипера и заменит на скамейке Асмира Беговича и тут все понятно — позициям Тибо Куртуа ни он, ни 34-летний Эдуарду не угрожают, как и 17-летний поляк Булка.

Антонио Рюдигер пока что лишь приступил к знакомству с новой командой и сыграл чуть меньше, чем полтайма против "Интера", потому сложно ждать его появления в основе, когда в строю вся чемпионская тройка Аспиликуэта-Луис-Кэхилл. Появится ли в основе новый опорник Бакайоко, зависит во многом от того, как Конте будет строить игру впереди и задействует ли там Фабрегаса, а вот в случае с Моратой сказать не менее сложно. Ему также необходимо время на адаптацию, а Батшуайи в предсезонке выглядел очень хорошо и заслуживает шанса начать сезон в основе.

Понятно, что Конте не рассчитывает на Диего Косту, хоть тот и намекает, что останется в клубе до того момента, пока с "Атлетико" не снимут трансферный запрет в начале следующего года. Но итальянец не будет его задействовать, пока есть шанс избавиться от побившего с ним горшки форварда, а уж дальше — будет смотреть по ситуации. В конце концов, не исключен расклад, при котором Коста еще пригодится "Челси" — раз уж Конте смог провести с ним полгода в основе после "взрыва", то он сможет найти в себе силы быть прагматичным и в случае, если Коста не уйдет.

Слова

Арсен Венгер: "Я бы сказал, что "Челси" выглядит командой, которая сохранила 95% своего чемпионского состава. Они добавили Тьемуэ Бакайоко, который очень силен в отборе мяча и очень похож на Неманью Матича. Может, он и покрывает меньшую дистанцию во время матча, но у него сильный удар. В общем, безусловно, "Челси" будет бороться за чемпионство в этом сезоне".

"Они заменили Косту Моратой — возможно, он не такой прирожденный бомбардир как Диего, но он умеет не только забивать, но и создавать моменты. Для нас матч с "Челси" — хорошая возможность повторить успех в финале Кубка Англии".

Диего Коста и Антонио Конте Антонио Конте: "Очень жаль было проигрывать финал Кубка Англии против "Арсенала" после действительно отличного сезона. Теперь у нас есть еще одна игра. Мы очень хорошо знаем, что "Арсенал" — сильная команда. Мы ожидаем сложной игры и хотим начать сезон с победы. Я думаю, что режим товарищеских матчей пора выключать. Это официальная игра и первый трофей сезона. Это важная игра для нас, конечно".

Интересные факты

— повторение финала Кубка Англии в Коммюнити Шилд случилось впервые с 2007 года, когда "Манчестер Юнайтед" бил "Челси" по пенальти после того, как проиграл 0:1 в финале Кубка Англии тремя месяцами ранее;
— победитель финала Кубка Англии никогда ранее не выигрывал Суперкубок у того же самого соперника;
— с другой стороны, три последних матча за Коммюнити Шилд выиграли победители Кубка Англии, а до того из семи матчей только однажды обладатель Кубка был сильнее, и это был "Челси" в 2009 году;
— это будет третий Суперкубок, разыгрываемый "Челси" и "Арсеналом" — в 2005 году выиграли "синие", а в 2015 — "канониры";
— только "Юнайтед" проигрывал в матчах за Суперкубок чаще (9) чем "Челси" и "Арсенал" (по 7);
— пара "Арсенал" — "Челси" сравнялась по количеству матчей на новом "Уэмбли" с такими противостояниями как "Челси" — "Тоттенхэм" и "Челси" — "Юнайтед". Все играли тут по четыре раза;
— последний раз победитель Суперкубка выигрывал впоследствии чемпионат Англии в 2010 году — "Манчестер Юнайтед";
— это будет 12-й Суперкубок Англии для "Челси" — только "Юнайтед" (30), "Арсенал" (22) и "Ливерпуль" (21) играли тут чаще;
— "Челси" выигрывал Суперкубок четырежды — 1955, 2000, 2005, 2009;
— "Челси" проиграл три своих последних матча за Суперкубок — в 2010 "Юнайтед", "в 2012 — "Манчестер Сити", в 2015 — "Арсеналу";
— этот матч будет 17-м для "Челси" на новом "Уэмбли" и это рекорд — в 10 случаях из 16 "синие" побеждали в основное время или по пенальти;
— только "Юнайтед" (21) и "Ливерпуль" (15) выигрывали Суперкубок Англии чаще, чем "Арсенал" — 14 раз;
— "Арсенал" проиграл первые два матчи на новом "Уэмбли", но затем выиграл восемь поединков кряду здесь;
— в составе "Арсенала" есть семь игроков, принимавших участие в розыгрыше Суперкубков 2014 и 2015 годов: Аарон Рэмси, Алекс Окслейд-Чемберлен, Киран Гиббс, Лоран Косьелни, Оливье Жиру, Санти Касорла;
— Алексис Санчес выиграл все шесть своих матчей на новом "Уэмбли" — четыре за "Арсенал" и два в составе сборной Чили, забив при этом в них семь мячей. Он не смог забить на "Уэмбли" только в одном матче — когда "Арсенал" обыграл "Сити" 3:0 в 2014 году.

Кадровая ситуация

Алексис Санчес Арсену Венгеру предстоит решить, сыграет ли Алексис Санчес в матче за Суперкубок, так как он присоединился к тренировкам "канониров" только во вторник, получив дополнительный отпуск после Кубка Конфедераций.

У Антонио Конте под сомнением Эден Азар и Тьемуэ Бакайоко — им предстоит фитнесс-тест, но итальянец уверяет, что шансы кого-то из них сыграть даже в первом туре Премьер-Лиги против "Бернли" невелики. Педро может сыграть в лицевой маске после травмы, полученной в межсезонье.

Лоран Косьелни и Виктор Мосес, хоть и имеют актуальные дисквалификации, но в матче на Суперкубок сыграть смогут, если им доверят место в основе тренеры, так как наложенные на них штрафные санкции не распространяются на этот матч.

Под вопросом у "Арсенала" Франсис Кокелен (лодыжка), Габриэль Паулиста (колено) и Джек Уилшир (нога). Венгер также дал отдых принимавшему участие в Кубке Конфедераций Шкодрану Мустафи.

Ориентировочные составы

"Арсенал": Чех — Беллерин, Косьелни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Колашинац — Озил, Ивоби — Лакасетт

"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мосес, Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Батшуайи, Педро

Прогноз

Предсказать итог этого матча сложно, так как на старте сезона форма обеих команд остается загадкой, но у "Арсенала" в последнее время получалось играть на "Уэмбли" лучше, и этот опыт может помочь команде Венгера. С другой стороны, у Конте есть возможность использовать весь свой чемпионский состав, кроме Азара и Косты, а это также может оказаться важным фактором в этой игре. В любом случае, все выглядит так, что команды как минимум обменяются голами и будут играть со ставкой на атаку, так как трофей этот не столь важен, чтобы ради него уходить в оборону.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки анонс матча, Арсенал, статьи, Суперкубок Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2017 06:00

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  1. skychnie-oboi 06.08.2017 06:13 # skychnie-oboi
    Linkin Park's - Final Masquerade

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  2. wengerrrro 06.08.2017 06:03 # wengerrrro
    Футбол возвращается, нас ждет отличный матч. Лишь бы без травм и прочей ерунды, удачи и зрелищ!

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  3. paul-shark 06.08.2017 06:03 # paul-shark
    Интрига дня: кто кому присунет, Мората Лаказетту или наоборот.

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