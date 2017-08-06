Суперкубок Англии. Накануне

Новый сезон в Англии начинается с того же, чем он заканчивался — матчем между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" на "Уэмбли", но на этот раз не за Кубок Англии, а за Суперкубок — трофей менее значимый и почитаемый. Анонс этого матча — вашему вниманию на FAPL.ru.

Матч за Суперкубок в Англии — это тот случай, когда у каждого участника может быть свой подход, свое отношение и своя мотивация. Случалось так, что в "Манчестер Сити" давали отдых лидерам перед этим поединком, продлевая им отпуск, но бывали и случаи, когда команды относились к битве за первый трофей сезона со всей серьезностью, как было, к примеру, год назад в битве "Лестера" и "Манчестер Юнайтед".



Выиграть дважды кряду у "Челси" на "Уэмбли" — достойная мотивация для "Арсенала", который в последнее время выигрывает в основном кубковые трофеи, но главное, что сейчас интересует болельщиков "канониров" — настроение Алексиса Санчеса. Он все лето провел на чемоданах, но в то же время целовал на камеру эмблему клуба на тренировке, намекая, что при любых раскладах будет отдаваться на поле на все сто.



Матч за Суперкубок действительно чаще всего дает возможность найти ответы на те вопросы, которые накопились за межсезонье, и одним из главных тут становится такой: как себя проявят уже в первом матче новички. У "Арсенала" их пока что два, и с большой вероятностью и босниец Сеад Колашинац, и Александр Лакасетт выйдут в основе.



В межсезонье Венгер продолжал использовать схему игры в трех защитников, но состав тройки чаще всего был очень необычным: в некоторых матчах на поле находился всего один номинальный центральный защитник (к примеру — Косьелни, Холдинг), а вместе с ним играли фланговые Эктор Беллерин и Начо Монреаль. Сейчас сложно предполагать, что именно хотел тут проверить или попробовать Венгер, но в матче за Суперкубок мы увидим первое официальное воплощение наработок межсезонья, а это действительно интересно, так как экспериментирующий с тактикой Венгер — это что-то новое за последние семь-восемь сезонов.



У "Челси" новичков больше, но в то же время совсем не факт, что кто-то из них вообще появится на "Уэмбли". Вилли Кабальеро пришел на должность запасного голкипера и заменит на скамейке Асмира Беговича и тут все понятно — позициям Тибо Куртуа ни он, ни 34-летний Эдуарду не угрожают, как и 17-летний поляк Булка.



Антонио Рюдигер пока что лишь приступил к знакомству с новой командой и сыграл чуть меньше, чем полтайма против "Интера", потому сложно ждать его появления в основе, когда в строю вся чемпионская тройка Аспиликуэта-Луис-Кэхилл. Появится ли в основе новый опорник Бакайоко, зависит во многом от того, как Конте будет строить игру впереди и задействует ли там Фабрегаса, а вот в случае с Моратой сказать не менее сложно. Ему также необходимо время на адаптацию, а Батшуайи в предсезонке выглядел очень хорошо и заслуживает шанса начать сезон в основе.



Понятно, что Конте не рассчитывает на Диего Косту, хоть тот и намекает, что останется в клубе до того момента, пока с "Атлетико" не снимут трансферный запрет в начале следующего года. Но итальянец не будет его задействовать, пока есть шанс избавиться от побившего с ним горшки форварда, а уж дальше — будет смотреть по ситуации. В конце концов, не исключен расклад, при котором Коста еще пригодится "Челси" — раз уж Конте смог провести с ним полгода в основе после "взрыва", то он сможет найти в себе силы быть прагматичным и в случае, если Коста не уйдет.



Слова



Арсен Венгер: "Я бы сказал, что "Челси" выглядит командой, которая сохранила 95% своего чемпионского состава. Они добавили Тьемуэ Бакайоко, который очень силен в отборе мяча и очень похож на Неманью Матича. Может, он и покрывает меньшую дистанцию во время матча, но у него сильный удар. В общем, безусловно, "Челси" будет бороться за чемпионство в этом сезоне".



"Они заменили Косту Моратой — возможно, он не такой прирожденный бомбардир как Диего, но он умеет не только забивать, но и создавать моменты. Для нас матч с "Челси" — хорошая возможность повторить успех в финале Кубка Англии".



Антонио Конте: "Очень жаль было проигрывать финал Кубка Англии против "Арсенала" после действительно отличного сезона. Теперь у нас есть еще одна игра. Мы очень хорошо знаем, что "Арсенал" — сильная команда. Мы ожидаем сложной игры и хотим начать сезон с победы. Я думаю, что режим товарищеских матчей пора выключать. Это официальная игра и первый трофей сезона. Это важная игра для нас, конечно".



Интересные факты



— повторение финала Кубка Англии в Коммюнити Шилд случилось впервые с 2007 года, когда "Манчестер Юнайтед" бил "Челси" по пенальти после того, как проиграл 0:1 в финале Кубка Англии тремя месяцами ранее;

— победитель финала Кубка Англии никогда ранее не выигрывал Суперкубок у того же самого соперника;

— с другой стороны, три последних матча за Коммюнити Шилд выиграли победители Кубка Англии, а до того из семи матчей только однажды обладатель Кубка был сильнее, и это был "Челси" в 2009 году;

— это будет третий Суперкубок, разыгрываемый "Челси" и "Арсеналом" — в 2005 году выиграли "синие", а в 2015 — "канониры";

— только "Юнайтед" проигрывал в матчах за Суперкубок чаще (9) чем "Челси" и "Арсенал" (по 7);

— пара "Арсенал" — "Челси" сравнялась по количеству матчей на новом "Уэмбли" с такими противостояниями как "Челси" — "Тоттенхэм" и "Челси" — "Юнайтед". Все играли тут по четыре раза;

— последний раз победитель Суперкубка выигрывал впоследствии чемпионат Англии в 2010 году — "Манчестер Юнайтед";

— это будет 12-й Суперкубок Англии для "Челси" — только "Юнайтед" (30), "Арсенал" (22) и "Ливерпуль" (21) играли тут чаще;

— "Челси" выигрывал Суперкубок четырежды — 1955, 2000, 2005, 2009;

— "Челси" проиграл три своих последних матча за Суперкубок — в 2010 "Юнайтед", "в 2012 — "Манчестер Сити", в 2015 — "Арсеналу";

— этот матч будет 17-м для "Челси" на новом "Уэмбли" и это рекорд — в 10 случаях из 16 "синие" побеждали в основное время или по пенальти;

— только "Юнайтед" (21) и "Ливерпуль" (15) выигрывали Суперкубок Англии чаще, чем "Арсенал" — 14 раз;

— "Арсенал" проиграл первые два матчи на новом "Уэмбли", но затем выиграл восемь поединков кряду здесь;

— в составе "Арсенала" есть семь игроков, принимавших участие в розыгрыше Суперкубков 2014 и 2015 годов: Аарон Рэмси, Алекс Окслейд-Чемберлен, Киран Гиббс, Лоран Косьелни, Оливье Жиру, Санти Касорла;

— Алексис Санчес выиграл все шесть своих матчей на новом "Уэмбли" — четыре за "Арсенал" и два в составе сборной Чили, забив при этом в них семь мячей. Он не смог забить на "Уэмбли" только в одном матче — когда "Арсенал" обыграл "Сити" 3:0 в 2014 году.



Кадровая ситуация



Арсену Венгеру предстоит решить, сыграет ли Алексис Санчес в матче за Суперкубок, так как он присоединился к тренировкам "канониров" только во вторник, получив дополнительный отпуск после Кубка Конфедераций.



У Антонио Конте под сомнением Эден Азар и Тьемуэ Бакайоко — им предстоит фитнесс-тест, но итальянец уверяет, что шансы кого-то из них сыграть даже в первом туре Премьер-Лиги против "Бернли" невелики. Педро может сыграть в лицевой маске после травмы, полученной в межсезонье.



Лоран Косьелни и Виктор Мосес, хоть и имеют актуальные дисквалификации, но в матче на Суперкубок сыграть смогут, если им доверят место в основе тренеры, так как наложенные на них штрафные санкции не распространяются на этот матч.



Под вопросом у "Арсенала" Франсис Кокелен (лодыжка), Габриэль Паулиста (колено) и Джек Уилшир (нога). Венгер также дал отдых принимавшему участие в Кубке Конфедераций Шкодрану Мустафи.



Ориентировочные составы



"Арсенал": Чех — Беллерин, Косьелни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Колашинац — Озил, Ивоби — Лакасетт



"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мосес, Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Батшуайи, Педро



Прогноз



Предсказать итог этого матча сложно, так как на старте сезона форма обеих команд остается загадкой, но у "Арсенала" в последнее время получалось играть на "Уэмбли" лучше, и этот опыт может помочь команде Венгера. С другой стороны, у Конте есть возможность использовать весь свой чемпионский состав, кроме Азара и Косты, а это также может оказаться важным фактором в этой игре. В любом случае, все выглядит так, что команды как минимум обменяются голами и будут играть со ставкой на атаку, так как трофей этот не столь важен, чтобы ради него уходить в оборону.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru