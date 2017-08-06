"Тоттенхэм" потерял с травмой Триппьера

Всего за неделю до старта нового сезона Премьер-Лиги правый защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер получил травму лодыжки.

Напомним, ранее этим летом "шпоры" продали в "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, а Триппьера наградили новым контрактом. Поскольку приобрести Джереми Толяна из "Хоффенхайма" или Рикарду Перейру из "Порту" пока не удалось, именно Киран должен был начать новый сезон в стартовом составе "Тоттенхэма".



Однако теперь правый флаг обороны команду Маурисио Почеттино может быть оголен к старту сезона. В победном для "Тоттенхэма" товарищеском матче против "Ювентуса" на "Уэмбли" (2:0) в субботу Триппьер повредил лодыжку, покинув поле еще в первом тайме, а со стадиона и вовсе уезжал на костылях.



"Мы надеемся, что он избежал серьезной травмы. Это лодыжка. Сейчас он чувствует себя лучше, чем в перерыве, но нам все равно нужно подождать", — цитирует Почеттино BBC.



Добавим, потеря 26-летнего англичанина может заставить "шпор" активизироваться на трансферном рынке, либо Почеттино может довериться юному Кайлу Уолкер-Питерсу.