"Тоттенхэм" потерял с травмой Триппьера

Киран Триппьер Всего за неделю до старта нового сезона Премьер-Лиги правый защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер получил травму лодыжки.

Напомним, ранее этим летом "шпоры" продали в "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, а Триппьера наградили новым контрактом. Поскольку приобрести Джереми Толяна из "Хоффенхайма" или Рикарду Перейру из "Порту" пока не удалось, именно Киран должен был начать новый сезон в стартовом составе "Тоттенхэма".

Однако теперь правый флаг обороны команду Маурисио Почеттино может быть оголен к старту сезона. В победном для "Тоттенхэма" товарищеском матче против "Ювентуса" на "Уэмбли" (2:0) в субботу Триппьер повредил лодыжку, покинув поле еще в первом тайме, а со стадиона и вовсе уезжал на костылях.

"Мы надеемся, что он избежал серьезной травмы. Это лодыжка. Сейчас он чувствует себя лучше, чем в перерыве, но нам все равно нужно подождать", — цитирует Почеттино BBC.

Добавим, потеря 26-летнего англичанина может заставить "шпор" активизироваться на трансферном рынке, либо Почеттино может довериться юному Кайлу Уолкер-Питерсу.


Метки Тоттенхэм, травмв, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2017 00:05

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  1. mancityman 06.08.2017 00:57 # mancityman
    )))))))))))))))))))---

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  2. thegodfather 06.08.2017 00:24 # thegodfather
    Кайлу Уолкер-Питерсу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56508/

    Кайл Уокер 2.0

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