Венгер считает, что МЮ не заслуживает путевки в Лигу Чемпионов

Жозе Моуриньо и Арсен Венгер Тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Манчестер Юнайтед" не заслуживает участвовать в Лиге Чемпионов.

Как известно, в этом сезоне Англия будет представлена в Лиге Чемпионов сразу пятью командами. Помимо топ-4 Премьер-Лиги, в элитном европейском турнире выступит и "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" финишировал в Премьер-Лиге только шестым, а свою путевку в Лигу Чемпионов получил благодаря победе в Лиге Европы. Подобное рода правило не выглядит справедливым в глазах Венгера.

"Я всегда был против этого (чтобы победитель Лиги Европы получал путевку в Лигу Чемпионов). Если не учитывать "Манчестер Юнайтед", то кто обычно выигрывает Лигу Европы? Во все предыдущие годы это делала команда, предварительно вылетевшая из Лиги Чемпионов".

"Нельзя начинать сезон, рассчитывая попасть в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. Я всегда выступал против этого. Думаю, в некоторый момент это может повлиять на ситуацию в чемпионате".

"Если на дворе апрель, и наивысшие шансы на успех команда имеет в Лиге Европы, то она может пожертвовать некоторыми матчами в чемпионате, не полностью на них настраиваясь", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Лига Европы, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. sj606 05.08.2017 23:25 # sj606
    жалко стало его .... опустился ниже плинтуса
    вот что значит зависть великим клубом

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  2. dimon70 05.08.2017 23:16 # dimon70
    Сеня знает,Сеня пожил....

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  3. fc-oil 05.08.2017 23:13 # fc-oil
    Сейчас бы слушать мнение физрука у которого нет ни одной из этих чашек.
    Бестрофейник опять все к январю сольет.

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  4. deathshot19 05.08.2017 22:48 # deathshot19
    "Если не учитывать МЮ", что за хeрню он сморозил? Манки не вылетали из ЛЧ, а сразу начали с ЛЕ и выиграли финал, с какого черта они че-то там не заслужили? И если победитель ЛЕ не будет получать путёвку в ЛЧ, кому она нафиг тогда нужна.
    Вот кто уж точно не заслуживает путёвку в ЛЧ, так это Арсенал со своими 10-2. Позорище Лондона блиать.

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  5. manutd-20champ 05.08.2017 22:47 # manutd-20champ
    зависть это плохо, Сеня

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  6. mazinho-united 05.08.2017 22:39 # mazinho-united
    Знает что лигу европпы не выйграет вот и скулит

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  7. kojan 05.08.2017 22:27 # kojan
    особенный так не оставит, ждём ответа...

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  8. emiltito 05.08.2017 22:24 # emiltito
    Он прав на 100%. Не нужно разрешать командам вылетевшим из групповой стадии ЛЧ играть в ЛЕ. напоминает утешительный приз, а если они хотят развивать ЛЕ,то такого не должно быть.

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  9. farot 05.08.2017 22:21 # farot
    а этот старый маразматик как обычно ноет

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  10. psycho1 05.08.2017 22:14 # psycho1
    Нормас Сеня набросил, теперь точно придется ЛЕ сливать.

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  11. tvinkovod 05.08.2017 22:09 # tvinkovod
    Веня, отрасти ты уже яйца, хватит ныть и гавкать на других

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  12. keep-walking 05.08.2017 22:08 # keep-walking
    Будет интересно если Арсенал займет 5-е место и выиграет Лигу Европы))))) Что он тогда залает???))))))

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  13. rah 05.08.2017 22:07 # rah
    дело говорит... как мразевки играли весь сезон

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  14. paul-shark 05.08.2017 22:04 # paul-shark
    Согласен со старым.

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  15. fred-the-red 05.08.2017 22:03 # fred-the-red
    Сабака с 5 место лает. вот жи мразь гейская

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