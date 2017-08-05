Венгер считает, что МЮ не заслуживает путевки в Лигу Чемпионов
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Манчестер Юнайтед" не заслуживает участвовать в Лиге Чемпионов.
Как известно, в этом сезоне Англия будет представлена в Лиге Чемпионов сразу пятью командами. Помимо топ-4 Премьер-Лиги, в элитном европейском турнире выступит и "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" финишировал в Премьер-Лиге только шестым, а свою путевку в Лигу Чемпионов получил благодаря победе в Лиге Европы. Подобное рода правило не выглядит справедливым в глазах Венгера.
"Я всегда был против этого (чтобы победитель Лиги Европы получал путевку в Лигу Чемпионов). Если не учитывать "Манчестер Юнайтед", то кто обычно выигрывает Лигу Европы? Во все предыдущие годы это делала команда, предварительно вылетевшая из Лиги Чемпионов".
"Нельзя начинать сезон, рассчитывая попасть в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. Я всегда выступал против этого. Думаю, в некоторый момент это может повлиять на ситуацию в чемпионате".
"Если на дворе апрель, и наивысшие шансы на успех команда имеет в Лиге Европы, то она может пожертвовать некоторыми матчами в чемпионате, не полностью на них настраиваясь", — цитирует Венгера Evening Standard.
05.08.2017 22:00
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Последние комментарии:
жалко стало его .... опустился ниже плинтуса
вот что значит зависть великим клубом
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Сеня знает,Сеня пожил....
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Сейчас бы слушать мнение физрука у которого нет ни одной из этих чашек.
Бестрофейник опять все к январю сольет.
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"Если не учитывать МЮ", что за хeрню он сморозил? Манки не вылетали из ЛЧ, а сразу начали с ЛЕ и выиграли финал, с какого черта они че-то там не заслужили? И если победитель ЛЕ не будет получать путёвку в ЛЧ, кому она нафиг тогда нужна.
Вот кто уж точно не заслуживает путёвку в ЛЧ, так это Арсенал со своими 10-2. Позорище Лондона блиать.
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зависть это плохо, Сеня
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Знает что лигу европпы не выйграет вот и скулит
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особенный так не оставит, ждём ответа...
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Он прав на 100%. Не нужно разрешать командам вылетевшим из групповой стадии ЛЧ играть в ЛЕ. напоминает утешительный приз, а если они хотят развивать ЛЕ,то такого не должно быть.
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а этот старый маразматик как обычно ноет
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Нормас Сеня набросил, теперь точно придется ЛЕ сливать.
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Веня, отрасти ты уже яйца, хватит ныть и гавкать на других
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Будет интересно если Арсенал займет 5-е место и выиграет Лигу Европы))))) Что он тогда залает???))))))
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дело говорит... как мразевки играли весь сезон
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Согласен со старым.
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Сабака с 5 место лает. вот жи мразь гейская
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