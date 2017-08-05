Венгер считает, что МЮ не заслуживает путевки в Лигу Чемпионов

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Манчестер Юнайтед" не заслуживает участвовать в Лиге Чемпионов.

Как известно, в этом сезоне Англия будет представлена в Лиге Чемпионов сразу пятью командами. Помимо топ-4 Премьер-Лиги, в элитном европейском турнире выступит и "Манчестер Юнайтед".



"Юнайтед" финишировал в Премьер-Лиге только шестым, а свою путевку в Лигу Чемпионов получил благодаря победе в Лиге Европы. Подобное рода правило не выглядит справедливым в глазах Венгера.



"Я всегда был против этого (чтобы победитель Лиги Европы получал путевку в Лигу Чемпионов). Если не учитывать "Манчестер Юнайтед", то кто обычно выигрывает Лигу Европы? Во все предыдущие годы это делала команда, предварительно вылетевшая из Лиги Чемпионов".



"Нельзя начинать сезон, рассчитывая попасть в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. Я всегда выступал против этого. Думаю, в некоторый момент это может повлиять на ситуацию в чемпионате".



"Если на дворе апрель, и наивысшие шансы на успех команда имеет в Лиге Европы, то она может пожертвовать некоторыми матчами в чемпионате, не полностью на них настраиваясь", — цитирует Венгера Evening Standard.