"Юнайтед" не рассматривал Неймара как трансферную цель

"Манчестер Юнайтед" не рассматривал нападающего Неймара в качестве своей трансферной цели этим летом.

На текущей неделе ПСЖ более чем удвоил предыдущий мировой трансферный рекорд — к слову, установленный "красными дьяволами" год назад покупкой Поля Погба — заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов за Неймара.



Тот факт, что 25-летний игрок сборной Бразилии так легко решился покинуть "Ноу Камп", вызвал вопросы, а не мог ли "Юнайтед" приобрести Неймара — тем более, что Жозе Моуриньо действительно искал нападающего этим летом, интересуясь Антуаном Гризманном с Альваро Моратой и в итоге остановившись на Ромелу Лукаку.



Однако высокопоставленный источник с "Олд Траффорд" сообщил Manchester Evening News, что имя Неймара ни разу не упоминалось при обсуждении трансферных целей клуба на это лето.



Единственный период, когда "дьяволы" действительно присматривались к Неймару, был два года назад, однако тогда бразилец не выразил желания постигнуть философию Луи Ван Галя, предшественника Моуриньо на тренерском мостике МЮ.