"Юнайтед" не рассматривал Неймара как трансферную цель
"Манчестер Юнайтед" не рассматривал нападающего Неймара в качестве своей трансферной цели этим летом.
На текущей неделе ПСЖ более чем удвоил предыдущий мировой трансферный рекорд — к слову, установленный "красными дьяволами" год назад покупкой Поля Погба — заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов за Неймара.
Тот факт, что 25-летний игрок сборной Бразилии так легко решился покинуть "Ноу Камп", вызвал вопросы, а не мог ли "Юнайтед" приобрести Неймара — тем более, что Жозе Моуриньо действительно искал нападающего этим летом, интересуясь Антуаном Гризманном с Альваро Моратой и в итоге остановившись на Ромелу Лукаку.
Однако высокопоставленный источник с "Олд Траффорд" сообщил Manchester Evening News, что имя Неймара ни разу не упоминалось при обсуждении трансферных целей клуба на это лето.
Единственный период, когда "дьяволы" действительно присматривались к Неймару, был два года назад, однако тогда бразилец не выразил желания постигнуть философию Луи Ван Галя, предшественника Моуриньо на тренерском мостике МЮ.
05.08.2017 21:00
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Последние комментарии:
Высокопоставленный источник хех
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следующим летом перейдет, если проявит себя.
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Зато сейчас Барса рассматривает как трансферную цель Азара и Коутиньо. А возможно и обоих сразу...
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Манки любят переобуваться при использовании термина "мешки"
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"бразилец не выразил желания постигнуть философию Луи Ван Галя" - ключевая фраза !!!
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правильно
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