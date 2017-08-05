"Юнайтед" не рассматривал Неймара как трансферную цель

Неймар "Манчестер Юнайтед" не рассматривал нападающего Неймара в качестве своей трансферной цели этим летом.

На текущей неделе ПСЖ более чем удвоил предыдущий мировой трансферный рекорд — к слову, установленный "красными дьяволами" год назад покупкой Поля Погба — заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов за Неймара.

Тот факт, что 25-летний игрок сборной Бразилии так легко решился покинуть "Ноу Камп", вызвал вопросы, а не мог ли "Юнайтед" приобрести Неймара — тем более, что Жозе Моуриньо действительно искал нападающего этим летом, интересуясь Антуаном Гризманном с Альваро Моратой и в итоге остановившись на Ромелу Лукаку.

Однако высокопоставленный источник с "Олд Траффорд" сообщил Manchester Evening News, что имя Неймара ни разу не упоминалось при обсуждении трансферных целей клуба на это лето.

Единственный период, когда "дьяволы" действительно присматривались к Неймару, был два года назад, однако тогда бразилец не выразил желания постигнуть философию Луи Ван Галя, предшественника Моуриньо на тренерском мостике МЮ.


Метки Манчестер Юнайтед, Неймар, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 879

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. adilet991 05.08.2017 21:45 # adilet991
    Высокопоставленный источник хех

    (ответить)

  2. alexomck 05.08.2017 21:34 # alexomck
    следующим летом перейдет, если проявит себя.

    (ответить)

  3. bootsman 05.08.2017 21:27 # bootsman
    Зато сейчас Барса рассматривает как трансферную цель Азара и Коутиньо. А возможно и обоих сразу...

    (ответить)

  4. sisyazavr 05.08.2017 21:19 # sisyazavr
    Манки любят переобуваться при использовании термина "мешки"

    (ответить)

  5. apkhazava 05.08.2017 21:16 # apkhazava
    "бразилец не выразил желания постигнуть философию Луи Ван Галя" - ключевая фраза !!!

    (ответить)

  6. billy-talent 05.08.2017 21:14 # billy-talent
    -- ----- ---.

    (ответить)

  7. mr-arti 05.08.2017 21:08 # mr-arti
    правильно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: