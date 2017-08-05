Кэхилл понимает, что от "Челси" снова ждут трофеев

Капитан "Челси" Гари Кэхилл признался, что его команда ощущает давление от необходимости продолжить выигрывать трофеи в новом сезоне.

Предыдущий раз, когда "синие" защищали чемпионский титул, они провалили сезон, финишировав только на 10-м месте в Премьер-Лиге и вдобавок без трофеев.



Начавшаяся с запозданием трансферная кампания, травмы игроков вроде Тьемуэ Бакайоко, Эдена Азара, Педро, странные истории с уходом из клуба Неманьи Матича и Диего Косты вселяют опасения в болельщиков "Челси" в преддверии нового сезона, однако Кэхилл уверяет, что его команда в полной мере осознает уровень связанных с ней ожиданий.



"Мы ощущаем давление. Мы выиграли титул в прошлом сезоне, и в этом сезоне от нас снова будут ожидать побед".



"Нам нужно хорошо подготовиться и осмыслить, что произошло с нами последний раз после завоевания титула. Здесь по-прежнему много игроков, которые пережили это. Они пережили этот опыт, и не хотят, чтобы подобное повторилось", — цитирует Кэхилл Evening Standard.