Гвардиола объяснил, почему "Сити" станет сильнее

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, за счет чего его команда станет сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Дебютный сезон Гвардиолы у руля "горожан" сложился неудачно: испанский специалист впервые в своей тренерской карьере остался без трофеев, до самого финиша сражаясь за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Однако этим летом "Сити" проводит впечатляющую трансферную кампанию, потратив уже более 200 миллионов фунтов на новичков, и Гвардиола рассчитывает на отдачу от этих инвестиций.

"Я так благодарен за то, что сделал клуб. При всем уважении к игрокам, которые здесь были в прошлом сезоне, наша команда являлась одной из самых возрастных в Премьер-Лиге, и мы не покупали крайних защитников пять или шесть лет".

"Мы решили, что нам нужно обновить команду и сделать ее моложе на следующие четыре-пять лет, так что мы купили игроков для этого".

"Каждый клуб в мире, тренер и спортивный директор стараются улучшить то, чего они добились в прошлом сезоне — и я думаю, мы станем лучше после той работы, которая была проделана".

"У нас много классных игроков, и я рад этому. В прошлом сезоне мы заложили базис того, как хотим играть, и теперь мы станем сильнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 19:00

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  1. element-ekb 05.08.2017 20:09 # element-ekb
    Будут вторыми. Скриньте.

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  2. mancunia-planet 05.08.2017 19:44 # mancunia-planet
    Точечные трансферы. Купили кого хотели, топовые игроки. Ни то, что помоечный Челщит абы кого... ахахааа...

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  3. mancityman 05.08.2017 19:40 # mancityman
    Лучший тренер у руля лучшей команды, не то что контекс у руля синей помойки chelsia.

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  4. denk 05.08.2017 19:27 # denk
    станет сильнее только за счет бабок вложенных шейхами

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  5. budun 05.08.2017 19:15 # budun
    Грамотно подмяли лучших крайков, которые были доступны для трансфера.

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  6. farot 05.08.2017 19:11 # farot
    новость не читал. Че там, судейский корпус за 50 лямов арендовали на сезон?

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  7. asnural 05.08.2017 19:03 # asnural
    Лысому очередной раз придется познать участь второсортного

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