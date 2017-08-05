Гвардиола объяснил, почему "Сити" станет сильнее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, за счет чего его команда станет сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Дебютный сезон Гвардиолы у руля "горожан" сложился неудачно: испанский специалист впервые в своей тренерской карьере остался без трофеев, до самого финиша сражаясь за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако этим летом "Сити" проводит впечатляющую трансферную кампанию, потратив уже более 200 миллионов фунтов на новичков, и Гвардиола рассчитывает на отдачу от этих инвестиций.



"Я так благодарен за то, что сделал клуб. При всем уважении к игрокам, которые здесь были в прошлом сезоне, наша команда являлась одной из самых возрастных в Премьер-Лиге, и мы не покупали крайних защитников пять или шесть лет".



"Мы решили, что нам нужно обновить команду и сделать ее моложе на следующие четыре-пять лет, так что мы купили игроков для этого".



"Каждый клуб в мире, тренер и спортивный директор стараются улучшить то, чего они добились в прошлом сезоне — и я думаю, мы станем лучше после той работы, которая была проделана".



"У нас много классных игроков, и я рад этому. В прошлом сезоне мы заложили базис того, как хотим играть, и теперь мы станем сильнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.