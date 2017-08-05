Рэднапп: "У "Тоттенхэма" лучший стартовый состав в стране"

Наставник "Бирмингема" Харри Рэднапп считает, что "Тоттенхэм" обладает сильнейшим стартовым составом в Премьер-Лиге.

На днях тренер "шпор" Маурисио Почеттино пожаловался, что многие игроки отказываются переходить в его команду, опасаясь конкуренции с Уго Льорисом, Деле Алли, Харри Кейном и другими звездами.



Рэднапп полностью разделяет точку зрения своего коллеги и понимает, почему "Тоттенхэм" до сих пор не подписал ни одного новичка этим летом.



"Найти кого-нибудь лучше — вот проблема "Тоттенхэма". На днях Поч поведал, что пытался приобрести Морату, а тот ему сказал: "Ну, и где я буду играть? У тебя же есть Харри Кейн".



"В их основу сложно пробиться. На самом деле они находятся в поисках игроков для скамейки, потому что их стартовый состав — лучший в стране. Я бы не променял их игроков на кого-либо со стороны", — сообщил Рэднапп talkSPORT.