Рэднапп: "У "Тоттенхэма" лучший стартовый состав в стране"
Наставник "Бирмингема" Харри Рэднапп считает, что "Тоттенхэм" обладает сильнейшим стартовым составом в Премьер-Лиге.
На днях тренер "шпор" Маурисио Почеттино пожаловался, что многие игроки отказываются переходить в его команду, опасаясь конкуренции с Уго Льорисом, Деле Алли, Харри Кейном и другими звездами.
Рэднапп полностью разделяет точку зрения своего коллеги и понимает, почему "Тоттенхэм" до сих пор не подписал ни одного новичка этим летом.
"Найти кого-нибудь лучше — вот проблема "Тоттенхэма". На днях Поч поведал, что пытался приобрести Морату, а тот ему сказал: "Ну, и где я буду играть? У тебя же есть Харри Кейн".
"В их основу сложно пробиться. На самом деле они находятся в поисках игроков для скамейки, потому что их стартовый состав — лучший в стране. Я бы не променял их игроков на кого-либо со стороны", — сообщил Рэднапп talkSPORT.
05.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
интересно почему они с этим лучим составом сосут каждый год?
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С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в семерке. пятое место маловероятно.
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С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в тройке. Первое место маловероятно.
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С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в тройке. Первое место маловероятно.
(ответить)
С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в тройке. Первое место маловероятно.
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