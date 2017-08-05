Рэднапп: "У "Тоттенхэма" лучший стартовый состав в стране"

Деле Алли и Харри Кейн Наставник "Бирмингема" Харри Рэднапп считает, что "Тоттенхэм" обладает сильнейшим стартовым составом в Премьер-Лиге.

На днях тренер "шпор" Маурисио Почеттино пожаловался, что многие игроки отказываются переходить в его команду, опасаясь конкуренции с Уго Льорисом, Деле Алли, Харри Кейном и другими звездами.

Рэднапп полностью разделяет точку зрения своего коллеги и понимает, почему "Тоттенхэм" до сих пор не подписал ни одного новичка этим летом.

"Найти кого-нибудь лучше — вот проблема "Тоттенхэма". На днях Поч поведал, что пытался приобрести Морату, а тот ему сказал: "Ну, и где я буду играть? У тебя же есть Харри Кейн".

"В их основу сложно пробиться. На самом деле они находятся в поисках игроков для скамейки, потому что их стартовый состав — лучший в стране. Я бы не променял их игроков на кого-либо со стороны", — сообщил Рэднапп talkSPORT.


Метки Рэднапп, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. swansea1125 05.08.2017 18:21 # swansea1125
    интересно почему они с этим лучим составом сосут каждый год?

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  2. infamous 05.08.2017 18:06 # infamous
    С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в семерке. пятое место маловероятно.

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  3. stillinger 05.08.2017 18:05 # stillinger
    С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в тройке. Первое место маловероятно.

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  4. staryi-eblan 05.08.2017 18:03 # staryi-eblan
    С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в тройке. Первое место маловероятно.

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  5. dred 05.08.2017 18:03 # dred
    С их скамейкой они сольют еврокубки, чтобы опять зацепиться за место в тройке. Первое место маловероятно.

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