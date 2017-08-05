Дринкуотер хочет перейти в "Челси"

Полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в "Челси".

На текущей неделе стало известно, что "синие" задумываются о покупке 27-летнего Дринкуотера — как для укрепления опорной зоны, так и для соблюдения лимита на доморощенных игроков.



Daily Mirror утверждает, что интерес "Челси" к Данни не является внезапным. На самом деле лондонцы хотели приобрести Дринкуотера еще прошлым летом, однако едва ставший чемпионом Премьер-Лиги "Лестер" не захотел потерять и другого своего лидера, вслед за Нголо Канте.



В данный момент "лисы" вернулись в шкуру середняка, и Дринкуотер с радостью примет предложение присоединиться к "Челси". Данни даже готов попросить свой клуб отпустить его в Лондон.