Эриксен призывает "Тоттенхэм" брать пример с "Ювентуса"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен призвал свою команду равняться на "Ювентус", чтобы достичь успеха на европейской арене.
В прошлом сезоне "шпоры" провалились в Европе: заняв только третье место в своей группе Лиги Чемпионов и продемонстрировав ужасающий футбол на "Уэмбли", подопечные Маурисио Почеттино отправились в Лигу Европы, откуда вылетели в первом же раунде плей-офф.
В преддверии товарищеского матча против "Ювентуса", участвовавшего в двух из трех последних финалов Лиги Чемпионов, Эриксен предложил своей команде брать пример с итальянского гранда.
"Почти все клубы Европы должны равняться на "Ювентус". Используя различных игроков и меняя тренеров, им всегда удавалось поддерживать определенный уровень стабильности, и мы можем научиться этому, ведь мы тоже на правильном пути в плане обретения стабильности".
"Ювентус" всегда был топ-клубом. В прошлом десятилетии у них были плохие годы, но они оправились и снова стали сильны. В матче против них у нас есть хорошая возможность почувствовать себя в обстановке Лиги Чемпионов", — цитирует Эриксена Evening Standard.
05.08.2017 16:00
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Юве может себе позволить как минимум треть матчей в чемпионате спустя рукава играть и на классе брать 3 очка.
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Проблема в том, что Ювентус топ-клуб, а Тоттенхэм...
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