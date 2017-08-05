Эриксен призывает "Тоттенхэм" брать пример с "Ювентуса"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен призвал свою команду равняться на "Ювентус", чтобы достичь успеха на европейской арене.

В прошлом сезоне "шпоры" провалились в Европе: заняв только третье место в своей группе Лиги Чемпионов и продемонстрировав ужасающий футбол на "Уэмбли", подопечные Маурисио Почеттино отправились в Лигу Европы, откуда вылетели в первом же раунде плей-офф.



В преддверии товарищеского матча против "Ювентуса", участвовавшего в двух из трех последних финалов Лиги Чемпионов, Эриксен предложил своей команде брать пример с итальянского гранда.



"Почти все клубы Европы должны равняться на "Ювентус". Используя различных игроков и меняя тренеров, им всегда удавалось поддерживать определенный уровень стабильности, и мы можем научиться этому, ведь мы тоже на правильном пути в плане обретения стабильности".



"Ювентус" всегда был топ-клубом. В прошлом десятилетии у них были плохие годы, но они оправились и снова стали сильны. В матче против них у нас есть хорошая возможность почувствовать себя в обстановке Лиги Чемпионов", — цитирует Эриксена Evening Standard.