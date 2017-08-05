Роналду хочет вернуться в Англию
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признался, что хочет вернуться в Англию.
Покинув "Манчестер Юнайтед" в 2009 году, с тех пор Роналду неоднократно задумывался о возвращении в Премьер-Лигу — по крайней мере, пресса регулярно поднимает эту тему.
Одной из причин, почему Криштиану хочет покинуть "Реал", называется судебное преследование 32-летнего португальца по поводу уклонения от уплаты налогов.
На этой неделе Роналду предстал перед судом. В ходе заседания, длившегося полтора часа, Криштиану пожаловался на чрезмерное внимание испанских властей, приведя в пример Англию.
"В Англии у меня никогда не было подобных проблем, и поэтому я хочу вернуться туда".
"Я всегда платил свои налоги, всегда и везде. И в Англии, и в Испании. Как вы знаете, я не могу ничего скрыть, это было бы нелепо с моей стороны".
"Я как открытая книга. Достаточно набрать мое имя в Google, и вы получите всю информацию о Криштиану. Например, журнал Forbes публикует все мои заработки", — цитирует Роналду The Sun.
05.08.2017 15:00
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