Махрез просит отпустить его на переговоры с "Ромой"

Вингер "Лестера" Рияд Махрез признался, что в любую секунду готовы вылететь в Рим для переговоров с "Ромой".

Как известно, "Лестер" отклонил уже два предложения "Ромы" по трансферу Махреза. В прессе фигурировали суммы в размере 25 и 32 миллионов фунтов, однако бывшие чемпионы Премьер-Лиги ответили на это отказом.



Рияд не теряет надежд уехать в Серию А и знает, что интерес римлян к нему на 100% реален. Махрез не в силах что-либо изменить, но в любую секунду готов обсудить переезд в Италию.



"Я знаю, что "Рома" приходила со своим предложением, но "Лестер" его не принял. В сложившейся ситуации я мало на что могу повлиять".



"Рома" - великий клуб, и я хотел бы отправиться на переговоры с ними. Я знаю, что это невозможно, пока "Лестер" не одобрит сделку. "Лестер" знает о моих планах, но я буду отдавать всего себя ради клуба, как это было ранее".



"Безусловно, мне льстит, когда пресса связывает меня с большими клубами. Пока я не вел переговоры ни с кем из них, но трансферное окно будет продолжаться еще целый месяц. Посмотрим, к чему оно приведет", - сообщил Махрез Sky Sports.