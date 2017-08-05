Венгер: "Санчес останется, чтобы выиграть титул с "Арсеналом"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что скорое истечение контракта никак не скажется на игре нападающего Алексиса Санчеса, и тот постарается помочь "канонирам" завоевать титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Несмотря на интенсивные спекуляции относительно будущего Санчеса и желание самого Алексиса уйти, Венгер уже неоднократно говорил, что его подопечный проведет оставшийся год по своему контракту на "Эмирейтс".



На текущей неделе 28-летний чилиец приступил к тренировкам, и Венгер рассчитывает, что качество игры Санчеса ничуть не пострадает от того, что Алексис не смог уйти в ПСЖ или "Манчестер Сити".



"Конечно, я уверен, что его самоотдача ничуть не изменится. Почему должно быть иначе? Убежден, что в твоих же интересах стараться изо всех сил, даже если твой контракт скоро истекает. И он именно такая личность".



"Он победитель. Выходя на футбольное поле, он всегда хочет побеждать. Он тот парень, который любит футбол. И у этого есть свои преимущества и недостатки, если говорить о его ситуации".



"Когда ты набираешь 75 очков (как в прошлом сезоне у "Арсенала"), то твоя цель — набрать на 10 больше. С 10 лишними очками титул твой", — цитирует Венгера Sky Sports.