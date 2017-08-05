Венгер: "Санчес останется, чтобы выиграть титул с "Арсеналом"

Алексис Санчес и Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что скорое истечение контракта никак не скажется на игре нападающего Алексиса Санчеса, и тот постарается помочь "канонирам" завоевать титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Несмотря на интенсивные спекуляции относительно будущего Санчеса и желание самого Алексиса уйти, Венгер уже неоднократно говорил, что его подопечный проведет оставшийся год по своему контракту на "Эмирейтс".

На текущей неделе 28-летний чилиец приступил к тренировкам, и Венгер рассчитывает, что качество игры Санчеса ничуть не пострадает от того, что Алексис не смог уйти в ПСЖ или "Манчестер Сити".

"Конечно, я уверен, что его самоотдача ничуть не изменится. Почему должно быть иначе? Убежден, что в твоих же интересах стараться изо всех сил, даже если твой контракт скоро истекает. И он именно такая личность".

"Он победитель. Выходя на футбольное поле, он всегда хочет побеждать. Он тот парень, который любит футбол. И у этого есть свои преимущества и недостатки, если говорить о его ситуации".

"Когда ты набираешь 75 очков (как в прошлом сезоне у "Арсенала"), то твоя цель — набрать на 10 больше. С 10 лишними очками титул твой", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 13:00

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  1. xxx7xxx7xxx7 05.08.2017 13:31 # xxx7xxx7xxx7
    неужели гг действительно верят в чемпионство в этом сезоне???подписали Ляказетта который половину голов забил с пенки а остальную половину второй десятке команд лиги 1,да он и 10ти голов не забьет в АПЛ,как бы отсутствие ЛЧ не сказалось боком на Арсенале и команда не опустилась в середину таблицы на долгие годы,им надо менять как минимум пол состава чтобы на равне биться с топами,Мертезакер,Рэмзи,Озиль,Жиру,Монреаль,Ельнени,Ивоби,Велбек этих бесхребетных недофутболистов даже Хаддерсфилд не купит.

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  2. mancun-1878 05.08.2017 13:19 # mancun-1878
    Эмерейтс Кап?

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  3. thegodfather 05.08.2017 13:18 # thegodfather
    веня в своем стиле.
    это даже не смешно

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  4. jack-willsher 05.08.2017 13:10 # jack-willsher
    слишком много новостей про контекса и свингера

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  5. jack-willsher 05.08.2017 13:09 # jack-willsher
    орнул

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