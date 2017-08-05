Конте требует от "Челси" покупок

Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал клуб пригласить еще несколько новичков до закрытия трансферного окна.

Достоверно известно, что Конте был недоволен пассивностью "синих" на трансферном рынке. Именно этим была вызвана задержка с подписанием нового контракта: Антонио хотел убедиться в амбициях клуба перед тем, как заключить сделку.



С тех пор чемпионы Премьер-Лиги усилили свой состав полузащитником Тьемуэ Бакайоко, защитником Антонио Рюдигером и нападающим Альваро Моратой. Конте этого мало: в остатке трансферного окна Антонио ждет активности от боссов "Челси".



"Для нас очень важно пополнить команду, потому что мы обладаем небольшой глубиной состава. Только одного игрока будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше".



"Самый лучший способ – попытаться найти верное решение. Важно, что в клубе знают мое мнение по поводу количества новых игроков. Теперь мы должны подождать и проявить терпение, чтобы усилить наш состав", - цитирует Конте официальный сайт клуба.