Конте требует от "Челси" покупок
Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал клуб пригласить еще несколько новичков до закрытия трансферного окна.
Достоверно известно, что Конте был недоволен пассивностью "синих" на трансферном рынке. Именно этим была вызвана задержка с подписанием нового контракта: Антонио хотел убедиться в амбициях клуба перед тем, как заключить сделку.
С тех пор чемпионы Премьер-Лиги усилили свой состав полузащитником Тьемуэ Бакайоко, защитником Антонио Рюдигером и нападающим Альваро Моратой. Конте этого мало: в остатке трансферного окна Антонио ждет активности от боссов "Челси".
"Для нас очень важно пополнить команду, потому что мы обладаем небольшой глубиной состава. Только одного игрока будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше".
"Самый лучший способ – попытаться найти верное решение. Важно, что в клубе знают мое мнение по поводу количества новых игроков. Теперь мы должны подождать и проявить терпение, чтобы усилить наш состав", - цитирует Конте официальный сайт клуба.
05.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
Да какж вы падлы заебали соль на рану сыпать.
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Крайка к Алонсо так и не нашли. Меня до сих пор убивает что такой топкому как Рикардо Родригес без боя достался итальянской помойке. Игрок центра поля нужен, из доступных и учитывая сезон уже на носу опытный баркли был бы не плох в ротации. И крайнего нападающего нужно искать. Хз только кого. Нужно было скум разводить на марсиаля в обмен на матика
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Дибалу надо брать....
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в помойку к физруку норм типы не пойдут, только даун ВВД рвется в 3 портовый клуб
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Прекрасно знает, сколько времени и денег вбухали в продление его контракта (без продления), и сколько денег потеряли из-за дебильной смс - но все равно хватает совести требовать покупки. Получай повышенную зарплату и не тявкай, добился чего хотел. Хотел бы трансферов - заботился бы прежде всего об этом. Теперь пытается делать вид, что его не поxyй на клуб и болельщиков, лол.
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>С тех пор чемпионы Премьер-Лиги усилили свой состав полузащитником Тьемуэ Бакайоко, защитником Антонио Рюдигером и нападающим Альваро Моратой
>Только одного игрока будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше
что несет этот далбаеб?
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Да кого брать то? Старый Кандрева нах не нужен. Разве что этого из Баварии, Ренату Сашиш или как там его. У кого какие соображения? Нам по моему уже все кандидаты отказали.)))
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