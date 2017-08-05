Бакайоко и Азар пропустят старт сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что не рассчитывает на травмированных Эдена Азара и Тьемуэ Бакайоко до конца августа.

Этим летом чемпионы Премьер-Лиги потратили 40 миллионов фунтов на покупку Бакайоко, но до сих пор не задействовали бывшего полузащитника "Монако". Еще в мае Тьемуэ перенес операцию на колене, из-за которой сможет дебютировать за "синих" только в конце этого месяца.



Аналогичные сроки восстановления врачи дают Эдену Азару. Таким образом, оба игрока пропустят воскресный матч за Суперкубок Англии с "Арсеналом" и поединок первого тура Премьер-лиги против "Бернли".



"Они усердно работают над восстановлением от травм, но будут недоступны в ближайших матчах. Мы должны подождать и запастись терпением".



"После операции очень важно соблюдать рекомендации врачей: это касается и Азара, и Бакайоко. Мы надеемся, что они оправятся от травм", - приводит слова Конте Evening Standard.