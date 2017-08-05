Бакайоко и Азар пропустят старт сезона
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что не рассчитывает на травмированных Эдена Азара и Тьемуэ Бакайоко до конца августа.
Этим летом чемпионы Премьер-Лиги потратили 40 миллионов фунтов на покупку Бакайоко, но до сих пор не задействовали бывшего полузащитника "Монако". Еще в мае Тьемуэ перенес операцию на колене, из-за которой сможет дебютировать за "синих" только в конце этого месяца.
Аналогичные сроки восстановления врачи дают Эдену Азару. Таким образом, оба игрока пропустят воскресный матч за Суперкубок Англии с "Арсеналом" и поединок первого тура Премьер-лиги против "Бернли".
"Они усердно работают над восстановлением от травм, но будут недоступны в ближайших матчах. Мы должны подождать и запастись терпением".
"После операции очень важно соблюдать рекомендации врачей: это касается и Азара, и Бакайоко. Мы надеемся, что они оправятся от травм", - приводит слова Конте Evening Standard.
05.08.2017 11:00
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Ну, если учитывать сроки выбывания футболистов Ливерпуля и Арсенала, то Пенсам еще крупно повезло. Думаю к 3 туру только будут готовы. Травмы серьезнейшие, лучше не торопить их
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Как будто с ними были шансы на успех в этом сезоне. Одни бичи в составе chelsea, погнали лучшего игрока Косту, который принес чемпионство. Теперь жди 10 место.
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